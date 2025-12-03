彰化和美鎮發生一起離奇車禍，一輛轎車自撞燈桿後翻覆在路中，造成該路段停電，而駕駛卻棄車逃逸。更令人震驚的是，事故發生後約7分鐘，另一輛車輛又撞上翻覆的車輛，幸好無人受傷。同日，彰化二林也發生一起車禍，一輛小客車因駕駛對路況不熟誤闖紅燈，被水泥車撞凹，導致3人受傷送醫。這兩起事故都反映了道路安全的重要性。

離奇翻車駕駛竟落跑！7分鐘後又遭撞 監視器全錄下。(圖／警方提供)

監視器畫面顯示，在彰化和美鎮，一輛轎車在路口右轉時撞上分隔島上的路燈後翻車。後方車輛停下，有兩名男子拿著手機打燈尋找車上的傷者。傷者從車內爬出來，看起來沒有大礙。隨後陸續有車停下來，由於撞車時路燈也被撞暗，有人站在車道上似乎在進行警戒。然而，沒多久就有另一輛車撞上了翻覆的車輛，附近的年輕人立即圍了上去。

廣告 廣告

轎車撞燈桿翻覆 ７分鐘後又遭追撞。(圖／警方提供)

附近民眾表示，燈桿都被撞斷了，而且現場說話聲音很大，讓他不敢出來看。事件發生在3日凌晨2點多，第二輛撞上來的白車駕駛楊姓男子沒有大礙，不需要送醫。現場聚集了七名年輕人，他們的吵鬧聲一度被誤認為發生鬥毆事件，但警方已澄清並非如此。令人費解的是，自撞翻車的駕駛竟然不知去向，已經落跑。經追查，肇事車輛為一輛公司用車。

令人費解的是，自撞翻車的駕駛竟然不知去向，已經落跑。(圖／警方提供)

和美所所長林聖傑表示，自小客車自撞彰美路六段路燈造成翻覆，並導致道路昏暗，不久後駕駛肇事逃逸，隨後又發生後方自小客車追撞的事故。

另一起車禍則發生在彰化二林。監視器畫面顯示，一輛紅色自小客車轉彎之後，突然在路中停下。由於側邊有車輛正綠燈直行，而且是一輛水泥車，結果從側邊撞了上去。自小客車被撞凹，並被推到分隔島。

監視器畫面顯示，一輛紅色自小客車轉彎之後，突然在路中停下。(圖／警方提供)

二林分駐所所長林慶易解釋，這起事故是因為李姓女駕駛對於路口的號誌不熟悉，她左轉之後到路口待轉區，在紅燈的情況下馬上要停止，所以雙方因而發生交通事故。原來是駕駛對路況不熟悉，應該在待轉區停下，卻闖了紅燈停在路中，導致發生車禍。女駕駛和車上2名乘客，共3人都受傷送醫。

更多 TVBS 報導

離譜！7旬翁「打錯檔」 暴衝倒車連撞6機車

基隆驚悚車禍「差點掃向行人」！白車跨雙黃線撞騎士肇逃15分鐘才回

16歲少年借車 載女高中生 撞分隔島釀1死

黃子佼涉肇逃畫面曝 挨告過失傷害 聲明：未聽見碰撞聲

