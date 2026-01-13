離奇裹屍案！男房客死後2月 紙箱翻出「第二具遺體」

國際中心／綜合報導



網路上經常能看到各種懸案影片，但通常都是發生在早年科技不發達、查案手法存在些許漏洞的時期。不過，近日就發生一起相當離奇的「紙箱藏屍案」，1名60多歲男子在2個月前於租屋處身亡，房東在進行清理時，意外聞到一股惡臭，之後便發現壁櫥內的一個紙箱裡擺放著「人體殘骸」，嚇得他馬上報警，這起懸案也意外被揭發。





這名60多歲男性房客早已離世。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





綜合日本媒體報導，事件發生在日本東京江戶川區，這間套房原先租給1名60多歲的男性房客，但該名房客早在2025年11月逝世，但自男房客過世後的這2個月當中，房屋一直處於閒置狀態，且期間並無其他人進出的紀錄，也沒有租給別人。房東為了將房間重新出租，在今（13）日進入屋內進行打掃、整理遺物，沒想到過程中竟聞到一股劇烈惡臭味。

房東為了將房間重新出租，進入屋內進行打掃、整理遺物，沒想到過程中竟聞到一股劇烈惡臭味。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





房東隨後發現味道是從壁櫥內傳來，一打開壁櫥後，便看到一個由毛毯緊緊包裹的紙箱，不料打開紙箱後，發現箱內竟擺放著「人體殘骸」，讓他當場嚇傻，馬上報警通知相關單位前來處理。到了中午，警視廳小松川署火速趕往現場，但因該具遺體被發現時已呈現嚴重腐敗，肉眼完全無法辨識死者性別、年齡或外觀特徵，因此必須仰賴法醫進一步進行鑑定。

房東意外發現，壁櫥內的一個紙箱裡擺放著「人體殘骸」。（示意圖，與本新聞無關／民視新聞網資料照）





然而，案情在調查過程中出現轉折，有鄰居向警方透露，該名過世的原房客生前疑似並非獨居，身邊似乎曾有一名共同生活的同居人，這也讓警方的偵辦方向有了重大突破。目前日本警方已暫時將本案列為「遺棄屍體罪」進行深入調查，警方初步研判，藏屍於壁櫥紙箱內的死者，極有可能就是那名失蹤多時的同居人，並著手進行DNA比對以確認死者身份，並將透過法醫解剖判定死者生前是否遭人殺害。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885

