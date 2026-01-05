離奇車禍！彰化女騎士噴飛「倒掛」樹幹上

2026年1月5日晚間，彰化縣大村鄉發生機車女騎士不明原因噴飛，倒掛在樹幹上。取自臉書社團彰化縣媒體記者協會



彰化縣大村鄉5日晚間發生一起驚悚車禍，一名機車女騎士行經東美路，不明原因噴飛掛在圳溝的樹幹上，圳溝有3公尺深，彰化縣消防局人員獲報前往搶救，不過，該名女騎士被救下來時，人無呼吸心跳，緊急送醫搶救。

彰化消防局5日晚間18點半接獲報案，指稱彰化縣大村鄉東美路有機車女騎士疑自摔，噴飛到圳溝，人卡在樹幹上。

林厝消防分隊出動6名消防員前往搶救，到場時，女騎士倒掛在樹幹上，由於圳溝約有3米深，消防員祭出吊臂搭配籃式擔架及三角吊帶，人員垂降至深溝，才將女騎士從樹幹移出。

廣告 廣告

初步檢傷，受傷女騎士左小腿開放性骨折，消防人員給予CPR及電擊等搶救，並以Lucas自動心肺復甦機救護，送醫搶救。車禍原因由警方調查釐清。

更多太報報導

茗香園冰室老闆起訴！人氣餐廳為何涉洗錢306億元 來龍去脈一次看

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」