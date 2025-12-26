離奇車禍！苗栗87歲翁騎車墜溝斷魂…機車「二輪朝天」倒插水溝

記者吳泊萱／苗栗報導

苗栗後龍鎮一名87歲張姓老翁，日前騎機車外出後遲遲沒回家，家屬外出找人時，驚見老翁的機車倒插在水溝中，老翁倒臥在旁已無生命跡象，警消到場在家屬同意下放棄急救。警方調閱監視器調查，發現案發前僅老翁一人騎車進入事故路段，初步排除外力介入，詳細案發原因仍有待調查釐清。

警方指出，24日中午11時許接獲民眾報案，稱灣寶里海口產業道路發生機車騎士自摔事故，員警到場發現一名87歲張姓老翁倒臥在路邊水溝中，頭部受傷出血，已無生命跡象，經家屬同意放棄急救。

警方調閱周邊監視器畫面查證，事故發生前僅有張姓老翁一人進入事故路段，初步排除與其他車輛碰撞可能，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。

