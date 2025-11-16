離奇雙亡車禍！34歲騎士撞86歲單車翁 稱「沒事」自行就醫…到院2小時竟不治
離奇車禍竟帶走2條寶貴性命！新北市新店區昨天（11／15）發生一起恐怖車禍，一名34歲的騎士上班途中，不慎撞上一名86歲老翁騎單車橫越馬路，老翁昏迷送醫，當時騎士意識清楚、能站立、說話，且向救護人員表示自己不需搭車送醫，騎士自行走到距離5分鐘的醫院就醫後，到院約2小時陷入昏迷，隨後宣告不治，老翁則是今天（11／16）上午宣告不治，該車禍釀成2死。
案發是昨天下午3點多，地點是新北新店區民族路，34歲徐姓騎士上班途中，沿著民族路往中正路方向直行，剛好碰上騎單車老翁要橫越馬路，雙方發生碰撞，86歲老翁倒地昏迷。
當時不少民眾都目擊，徐姓騎士車禍後站在路旁，雖然手肘、頭部有受傷，但他當時還能站立，且意識清楚和救護人員表示，他要自行前往醫院。沒想到徐男走路5分鐘，抵達附近醫院後，甚至還能拿筆寫下相關資料，但入院不久後，病情急轉直下，徐男陷入昏迷，最終下午6點左右宣告不治。
根據《ETtoday》採訪徐男父親表示，他稱兒子3點多到醫院、6點初就宣告不治了，要等檢察官、法醫解剖才能釐清死因。徐父更痛心表示，兒子平常有運動習慣，當天沒有感冒或其他疾病，身體相當健康，「壯得跟牛一樣」，實在無法接受兒子就沒了。
雙方酒測值皆為0，目前詳細肇事原因及責任歸屬，有待警方進一步調查釐清分析。雙方確切死因，也得等相驗結果出爐，才能還原離奇兩死車禍的真相。
