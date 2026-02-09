社會中心／王毓珺 蔡承翰 台北報導

寒流來襲，不少民眾喜歡去泡湯、暖暖身，沒想到，昨天（8日）在台北市北投的一間溫泉餐廳，發生離奇命案！一名46歲的女子陪同年紀的男友上班，獨自去泡湯後，陳屍在湯屋裡，有心臟病史的男友，前去查看時，也倒臥其中，雙雙喪命，究竟兩人的死因為何，還有待釐清。

傍晚大馬路上，救護車跟警車鳴笛，緊急開往溫泉餐廳，因為他們獲報，在湯屋內，有兩人失去生命跡象。

泡湯民眾：「那個女生是洗蠻久的，（可能）硫磺的味道或是怎樣，那個男生後來進去看，他可能是心臟病突發吧。」

民視記者王毓珺：「實際來到這間溫泉餐廳，可以看到今天店家都還是正常營業，但是在事發的湯屋外，已經拉起封鎖線，同時也不開放民眾進去泡湯。」





離奇雙屍命案！女友獨自泡湯身亡 心臟病史男友查看猝死

離奇雙屍命案! 女友獨自泡湯亡 男友查看倒地猝死（圖／民視新聞）





雙屍命案發生在8號午後，台北市北投行義路上的溫泉餐廳，46歲的李姓男子，是這裡的員工，負責管理停車場，有輕微氣喘的郭姓女友，來陪他上班，2點半獨自一人去湯屋泡湯，3點、4點，李姓男子跟同事敲門都有回應，直到5點半卻沒了聲音，李姓男子跟同事急忙去查看，發現女子倒臥在湯池裡，李姓男子急忙想救人，但疑似因為溫差，加上本身有心臟病史，當場倒地，失去生命跡象。

泡湯民眾：「湯屋空氣不好，大眾池不舒服的時候旁邊有人急救，（湯屋）樓上跑到樓下還要打電話多久，沒那麼快到你身邊（急救）。」





離奇雙屍命案！女友獨自泡湯身亡 心臟病史男友查看猝死

離奇雙屍命案! 女友獨自泡湯亡 男友查看倒地猝死（圖／民視新聞）





詭異的是，湯屋內一氧化碳跟硫化氫都沒有超標，兩人怎麼會發生意外？

法醫高大成：「硫化物是在水下面你沒感覺，可能那個女孩子去洗，搖動（硫化物）開始起來了，濃度開始升高，可能達到5.600，甚至700就死掉了，（後面）門開著所以又有通風了，所以大家又沒出事。」

高大成也說，硫化氫濃度超過700ppm，就不會有味道，更容易出意外，但湯屋明確規定要兩人才能泡，一次只能40分鐘，是不是因為員工關係便宜行事釀禍，還是有其他原因，檢警都要持續調查釐清。

