離奇！停月租車位韓系新車遭竊 2把晶片鑰匙都在

偷車案疑點重重！高雄一名張先生才買不久的韓系休旅車，停放在賣場委外經營的收費停車場，竟在耶誕節當天上午遭竊。他第一時間報案，也PO網協尋，但讓他怎麼想都想不通的是，兩把智慧晶片鑰匙都在他身上，車子也從未借人開過，鑰匙理應難以複製，小偷究竟是怎麼把車開走的？

張先生遭竊的，就是這輛消光灰色休旅車，停放在賣場停車場內，失竊後車輛離場，還行經附近路口，被監視器拍下。張先生指出，兩把原廠智慧鑰匙都在自己手上，完全沒有遺失。

車輛失竊當事人張先生：「我覺得特別離奇，鑰匙應該是很難拷貝的，怎麼車子就這樣不見了，也不排除是不是直接被撬開就開走。」

一般停在收費停車場的車輛，竊賊離場時總得繳費，理應留下紀錄，但偏偏張先生使用的是月租車位，只要車牌辨識，就能直接感應出場，不需繳費。竊賊似乎連這一點都相當清楚，讓整起案件更不像隨機犯案。

再加上兩把智慧鑰匙都在車主手中，外界不免質疑，是否為熟人所為。不過張先生強調，車輛從未外借，也沒有任何糾紛。

車輛失竊當事人張先生vs.記者：「熟人拿去拷貝應該也不太可能，因為車子都是我自己在開，也沒有債務糾紛，感情糾紛也都沒有。」

這輛韓系休旅車，張先生購買約一年，新款車輛因晶片防盜系統，新車失竊率本來就不高，加上二手零件需求有限，竊賊動機也成了謎團。

其他民眾：「以前會加大鎖，現在好像比較少人用了。」

楠梓分局加昌派出所副所長刁承德：「警方已持續擴大調閱周邊監視器影像，追查相關犯嫌身分，以釐清案情。」

張先生的車輛停放在地下一樓、靠近柱子的位置，平時一週大約只開一次，車輛多日未移動，不排除因此被盯上。由於月租車位可直接離場，目前也查不到繳費紀錄，警方仍需逐一比對影像，釐清這起離奇的車輛失竊案。

