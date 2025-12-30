中部中心/蔡松霖 雲林報導

雲林縣元長鄉，今天（30日）清晨，發生一起重大死亡車禍！一輛單車，與一輛機車，先後遭到不明車輛撞擊，兩名騎士疑似都被輾過，其中一人血肉模糊到一度無法分辨性別，抽絲剝繭才確定身分。離奇的是，一男、一女騎士，前後差距約8分鐘，出現在事故現場，到底肇事逃逸車有幾輛？警方追緝釐清中。





當救護車接獲報案，趕抵現場，兩名傷者，疑似都被輾過，已明顯死亡！47歲李姓女騎士，騎著這輛機車，30日清晨五點多，要到北港賣小吃，行經事故地點附近，還打了通電話給先生！警方透過機車車牌，找車主，死者先生這才知道，太太已經過世！

雲林元長2騎士同地殞命。事發在雲林縣元長鄉，台19線後湖村路段，這起重大車禍，另一位死者，是65歲李姓單車騎士，他平常都騎著單車做回收，他全身血肉模糊，一度難以分辨性別！

離奇的是，女機車騎士，躺臥在外線車道，男性單車騎士，躺在內線車道，警方透過辦案技巧，初步了解，兩人到達現場的時間，前後差距約8分鐘，生前毫無交集的兩人，怎麼會在同地殞命？警方研判，肇事車可能有兩輛以上，警方調閱監視器，以及路過車輛行車記錄器釐清中，也呼籲有目擊民眾，或者案發時路過車輛的駕駛人，請與雲林虎尾分局連繫。





原文出處：離奇！前後差8分鐘出現 雲林元長2騎士「同地遭撞慘死」

