離奇！ 哥哥假冒弟弟10多年「變身」 同居人被蒙鼓裡還生3子

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一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹地方法院近日審結一起罕見的身分冒用案件。一對兄弟竟長達10多年共用同一個名字與身分生活，其中哥哥因信用不良，長期借用弟弟的國民身分證對外經商、購車、辦理公司登記，甚至與同居伴侶生下3名子女後，仍始終以弟弟的姓名自居。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，分別依《戶籍法》判處有期徒刑2年。

判決指出，袁姓哥哥因個人信用狀況不佳，自2005年起便取得弟弟交付的國民身分證使用。2016年間更以弟弟名義登記擔任一家國際有限公司負責人，之後持續以弟弟身分進行商業活動、車輛交易及日常社交往來。

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令人震驚的是，哥哥不僅在商場上使用弟弟的名字，連私人生活也全面「變身」。與其共同生活超過10年的李姓女子在偵查時證稱，她一直以為枕邊人就是弟弟本人，兩人育有3名子女，孩子們也始終認為父親的真實姓名就是弟弟的名字。直到公司經營糾紛及相關訴訟陸續爆發後，她才驚覺陪伴自己多年的人其實另有身分。

法院調查發現，哥哥不但對外印製弟弟姓名的名片，並以該身分從事汽機車買賣及各項商業活動。大量車籍異動資料中，也都附有弟弟的身分證影本作為申辦文件。法官認為，這已非單純借用證件辦理個別事項，而是長期以他人身分生活、交易與建立社會關係，符合戶籍法所規範的「冒名使用」行為。

至於弟弟方面，法院認定其明知哥哥長期以自己的名字生活、工作甚至組成家庭，仍持續提供身分證件配合使用。當哥哥的同居伴侶向他索取身分證時，他也未曾揭露真相，反而放任對方誤認哥哥就是自己。法官認為，弟弟的行為正是法律所禁止的「將國民身分證交付他人供冒名使用」。

對於辯方主張這只是「借名登記」關係，法院不予採信。判決指出，借名登記通常僅涉及特定財產的名義登記，但本案哥哥是全面使用弟弟身分處理商業、交通及人際事務，甚至讓周遭所有人都誤認其真實身分，與一般借名登記有本質差異。

法官在量刑時特別指出，兩名被告長達10餘年共同維持謊言，讓伴侶與子女始終活在錯誤認知中，甚至連孩子都不知道父親的真實姓名。此種對社會與家庭關係的傷害極為嚴重，情節已屬戶籍法所欲防範行為中的重大案例，因此分別判處哥哥犯冒用身分罪、弟弟犯交付身分證供冒名使用罪，各有期徒刑2年，全案仍可上訴。

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