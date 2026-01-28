離奇！基隆壽山路冒大量泡沫 源頭指向無人住宅

基隆市壽山路28日下午突然冒出大量白色泡沫，且綿延數十公尺，多位議員到場關心，並要求市府盡速清理，並追查泡沫來源。（張志康攝）

有民眾發現基隆市壽山路一帶28日下午出現大量白色泡沫，立即通報市府，經追查，發覺是附近民宅流出，懷疑可能是民宅的消防設備，但因為民宅無人，僅能先行收集泡沫，再進行後續調查釐清。

部立基隆醫院兒科醫師卜令柟28日下午1時許，在壽山路運動時，發現基隆市議會旁的壽山路巷弄的排水溝內，冒出大量的白色泡沫，而且綿延數十公尺，發現情況不對，立即撥打1999市民熱線通報。

市府在獲報後，立即派員前往現場勘查，發現除了議會旁的巷弄外，就連成功國中外以及中正國寶社區等處，也有大量的白色泡沫。甚至還有路過的孩童看到，還開心地蹦蹦跳跳，覺得像是積雪。

廣告 廣告

當地的仁義里長王柏力表示，壽山路一帶山上並未設置洗衣工廠，他擔心是消防泡沫。不過，消防局表示，現場附近28日並沒有相關的火警通報，在經過確認後，可以確認不是消防局的消防泡沫導致。環保局一邊持續追查泡沫來源，一邊派出掃街車試圖清理。

國民黨籍議員何淑萍表示，她獲報後，便立即要求市府相關單位協助現場清理泡沫，也要求市府追查泡沫來源，並請環保局採樣化驗。民進黨籍議員陳宜表示，基隆市水質先前才發生油汙染事件，呼籲市府務必釐清泡沫來源。

環保局追查後發現，泡沫均出自某戶民宅，但因為該戶民宅沒有人在家，環保局暫時無法進入追查，但從泡沫一沖水就產生更多泡沫來看，懷疑是民宅消防設備的消防泡沫洩漏，但仍需進一步的調查釐清。環保局將先以人工方式收攏、清理現場附近的泡沫。

更多中時新聞網報導

陳昱廷漁港拍戲體感0度 暖暖包無處藏

容貌焦慮 一成兒少7歲前就化妝

《恨女》自我覺醒《絕地反擊》抗家暴