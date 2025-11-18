離奇！女疑混用4毒亡 前男友詭異舉動「再找1男」

花蓮市17號下午發生一起摩鐵命案！（圖／東森新聞）





花蓮市17號下午發生一起摩鐵命案！一名女子到臥床邊已無呼吸心跳，救護人員到場發現現場還有不明藥物，同行的兩名男子卻都推託不知情，警方在現場搜出包含海洛因等4種毒品，懷疑是吸食過量，其中方姓男子在案發後還找來友人協助滅證。

現場員警：「什麼狀況。」警方接獲119轉報，趕往現場是一家汽車旅館，一進房就看到救護人員已經在CPR搶救。

現場救護員vs.員警：「學長，（藥物藥物），先蒐證，（Okok）。」事發花蓮市區17號下午三點40左右，消防先獲報一名女子在汽車旅館內無生命跡象送醫不治，現場還有兩名同行男子相當可疑。

現場員警vs.涉案方姓男子：「你是剛都在這裡，（沒有我早上起來吃早點，我看她還在呼吸，我沒有看到注意旁邊，後來時間快過跟櫃台說我要再續一天，奇怪我就發現奇怪怎麼叫不醒這樣，我後來就發現旁邊有藥物，因為我在睡覺也不曉得），不曉得嗎，（嗯不曉得）。」

方姓男子跟警方描述過程時好像已經re過一樣，早已想好一套說詞推的一乾二淨，但人就睡在旁邊怎麼可能毫不知情，另外一名張姓男子說法更是漏洞百出。

現場員警vs.涉案張姓男子：「（我不知道是什麼），什麼你不知道，針頭打你還不知道是什麼，什麼叫拿去丟掉，丟掉你這湮滅證據了丟掉。」

兩人根本謊話連篇，警方在房內共搜出毒品咖啡包殘渣袋不明粉末袋不明藥錠及海洛因，懷疑他們至少混合使4種毒品，警方調查方姓男子供稱跟死者52歲的林姓女子，是前男女朋友從宜蘭到花蓮旅遊17號清晨入住花蓮汽車旅館。

下午三點發現對方沒有呼吸緊急找來花蓮的張姓友人商量，事後友人也坦承是方姓男子打給他來處理毒品都是他們在玩出人命「不關我的事」，原本打算順勢要把毒品帶走但來不及離開警方卻先趕到，初步相驗死者手部有針孔跟瘀血但沒有其他外傷，疑似服毒過量導致死亡，兩名男子則是否認吸食但警方並不信，全案還等進一步調查結果。

