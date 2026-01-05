離奇！婦人詭撞「肉嵌土地公廟」卡命案…生前去向曝光

記者簡榮良／屏東報導

意外發生真相，恐怕隨著婦人身亡石沈大海！屏東枋寮鄉在元旦當天發生一起離奇車禍，1名76歲陳姓老婦人騎機車行經中山路，不明原因自撞路旁土地公廟，連人帶車嵌入廟體，重壓小腿，緊急送醫隔天仍不治身亡。據悉，婦人是果農，生前要去自家蓮霧園一趟，這條路再熟悉不過，卻有去無回。

76歲陳姓老婦人不明原因自撞路旁土地公廟，連人帶車嵌入廟體，隔天身亡。（圖／翻攝畫面）

警方表示，元旦當天上午10時01分接獲報案，指稱枋寮鄉中山路段接近三岔路口旁發生車禍，到場發現是76歲的陳姓婦人騎機車沿中山路北往南直行，不明原因自撞路旁土地公廟，下半身嵌入廟體，奄奄一息。

消防到場搶救，發現陳婦撞擊導致鐵製土地公廟傾斜，並將機車壓住婦人左小腿受困，大夥利用千斤頂等撐器將土地公廟稍微撐起協助脫困，這時婦人還有些意識，隨後送往枋寮醫院急救；未料，隔天狀況急轉直下傷重不治。陳婦酒測值為0，警方持續查訪調閱行經該事故路段相關車輛影像，以釐清事故發生原因。

撞擊巨大聲響，引起居民注意上前幫忙，但婦人卡死在廟體內，大夥無能為力。（圖／翻攝畫面）

據悉，陳婦是一名果農，生前要前往自家蓮霧園務農，這條路可說是再熟悉不過，怎會發生意外，家屬想不透，也難以接受。透過google地圖查看，2024年土地公廟設置在鐵皮屋旁，還有香爐供俸，2026年已經移動到鐵皮屋前方、靠近交叉路口，是否因此影響用路人安全，還要持續釐清。

