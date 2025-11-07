離奇！彰化男深夜騎車突失控自撞 人噴飛草叢血流滿面

彰化縣花壇鄉6日晚間發生一起離奇自撞車禍，一名劉姓男子騎乘機車行經圖書館後方防汛道路時突然失控自撞，整個人當場噴飛至路旁草叢中陷入昏迷。警消緊急將傷者送醫搶救，但因傷勢嚴重，至7日清晨仍未清醒，確切事故原因仍待警方進一步調查。

彰化花壇鄉發生一起離奇自撞車禍，男子騎車自撞，摔飛至路邊草叢，消防隊員發現他時滿臉鮮血直流。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生在6日晚間8時57分左右，地點位於花壇圖書館後方的防汛道路與彰員路二段一處巷口。當時劉姓男子獨自騎乘機車，沿防汛道路由南往北行駛，不料行經該處時車輛突然失控自撞，強大撞擊力導致劉男人車倒地，並被拋飛至路旁草叢中。

彰化縣消防局接獲通報後立即派出救護人員趕赴現場。救護人員到達時發現劉男已陷入昏迷狀態，雖有生命徵象，但對疼痛刺激毫無反應，且臉部有明顯撕裂傷，鮮血狂流。救援人員立即以長背板、頸圈固定傷者進行緊急處置，隨後火速將劉男送往彰化基督教醫院急救。

據了解，劉男因傷勢嚴重，直到7日清晨仍未甦醒，目前仍在搶救中尚未脫離險境。由於劉男到院後處於昏迷狀態無法進行酒測，彰化警分局交通分隊表示，將依程序申請鑑定許可書，對傷者實施抽血檢測，以釐清是否涉及酒駕或其他可能因素，詳細肇事原因仍有待調查釐清。

