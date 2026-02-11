中部中心/李文華 彰化報導

發生在臨海的，彰化縣福興鄉，有一名送報生，在天還沒亮的時候，騎車撞到一個大型障礙物，自摔肋骨撞斷三根！障礙物竟然是一個床墊，疑似被風吹到馬路上，害撞過程相當離奇！另外需要閃躲的，還有彰化市74甲線追撞事故，車輛零件散落路面，路過駕駛都小心避免撞上！。





離奇! 彰化路中驚見床墊 送報生騎機車撞上"肋骨斷3根"

彰化送報生騎車撞床墊。

當救護車趕抵現場，有一輛遊覽車停在馬路上，難道肇事原因跟它有關嗎？結果不是耶，遊覽車只是剛好經過，傷者說，是自己運氣不好自撞了！嘆氣連連，58歲黃姓騎士，8日清晨五點左右，要去送報紙，行經彰化縣福興鄉福建路，因為視線不清楚，他撞上了大型障礙物！整個人連機車彈飛到對向車道！

廣告 廣告

離奇! 彰化路中驚見床墊 送報生騎機車撞上"肋骨斷3根"

彰化送報生騎車撞床墊。原來，在過年前，事故地點三合院的屋主，清出一張床墊，等著清潔隊來清運，難道是被風吹跑的嗎？屋主也說，不知道怎麼為會飛到馬路上？卻造成騎士自撞受傷！

另外上演左躲右閃的，還有這，在彰化市74甲線北上車道，車輛紛紛避過障礙物，這起車禍，被追撞的自小客車，車子直接跨越分隔島，都跑到機車道上了！警方調查，顏姓肇事駕駛，開著自小客車，疑似因為變換車道不當，失控追撞前方自小客車後車尾，造成對方車輛失控。事故雙方駕駛輕微擦挫傷，沒有就醫。





原文出處：離奇! 彰化路中驚見床墊 送報生騎機車撞上"肋骨斷3根"

更多民視新聞報導

花蓮憲兵自撞「車毀人亡」 國防部「深表不捨」：肇責由警方鑑定

花蓮基地士兵營外車禍身亡 空軍：協助家屬辦理喪葬事宜

知名鹽酥鴨老闆開賓士酒駕撞死23歲女清潔隊員 酒測值高達0.95遭起訴

