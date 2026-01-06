中部中心/李文華 彰化報導

超離奇！彰化縣大村鄉發生一起車禍，一名女機車騎士，疑似自撞路樹之後，人當場噴飛往路旁的圳溝內，被野樹擋住，人倒吊在樹幹上，警消獲報後，動用吊臂協助脫困，送醫搶救，不幸仍宣告不治。

這裡是圳溝，溝里長出野樹，樹上，就這樣吊掛著一個人，她究竟怎麼上的樹？事發第二天，警方現場做測量，一輛機車，就塞在樹幹與護欄中間，警方查出來，騎這輛車的，就是倒吊在樹上的女死者！





離奇! 恐怖車禍女騎士噴飛 "倒栽蔥"卡圳溝樹幹身亡

女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。

49歲黃姓女騎士，是三寶媽，5日晚間她從彰化市下班，六點左右騎到大村鄉東美路與山腳路79巷，疑似自撞路樹！巨大的撞擊力，讓女騎士人離開機車，飛往一旁的水溝，被野樹擋住，救護人員想辦法，盡快把女騎士從樹上移下來！

女騎士離奇倒頭栽掛樹亡。女騎士一開始還有意識，但在現場就失去生命跡象，雖然送到醫院搶救，仍被宣布不治。三個孩子就此失去了母親。





