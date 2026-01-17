離奇！愛心男新北大橋下發餐赫見疑通緝犯白骨 身分待DNA比對

記者莊淇鈞／新北報導

身亡街友棲身處。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區環河西路四段新北大橋下方，昨天（16日）晚上9時許，1名熱心顏姓男子在發放愛心餐的過程中的驚見1具白骨。嚇得立即報警求助，警方到場發現，這具白骨旁留有法院相關文件，初步研判為因竊盜遭通緝的49歲周姓男子，經通知周男家屬到場，由於周男不常與親人聯繫，家屬不清楚狀況，已由鑑識人員採證這具白骨，後續將須透過DNA鑑定，釐清確認白骨是否為遭通緝的周男。

據了解，1名平常就會熱心幫助街友的顏男，昨天晚上9時許，向警方報案表示，準備拿餐點給曾在新北大橋下的1名男性街友，但近期都未發現，就在周遭尋找，卻在不遠處發現1具白骨。

廣告 廣告

警方鑑識人員到場後勘驗白骨，在旁邊拾獲1張法院文件，為新北地檢2024年底發布的竊盜通緝犯，須執行六個月，懷疑死者為49歲周姓男子，聯繫家屬，周母說超過3個月沒看到周男。警方在現場對白骨進行採證，後續將報請檢察官相驗，採集家人DNA鑑定比對，釐清死者是否為周男。

更多三立新聞網報導

29歲男疲勞駕駛 開Volvo休旅車失控連撞13機車卡車堆驚悚畫面曝

奪命一撞！79歲翁騎微型電動車自撞電桿頭部重創慘死 家屬悲痛待真相

新莊體育公園驚傳命案！36歲街友滿臉沾嘔吐物身亡 檢警初步排除他殺

淡大男酒後虐殺學姐黑貓 頭蓋骨破裂慘死動保法起訴恐罰200萬

