離奇! 撞死86歲老翁 34歲男自行就醫3小時後不治

離奇死亡車禍！昨天下午，一名34歲騎士，行經新北市新店區大豐國小前，和突然從路邊竄出來的86歲老翁，發生碰撞，老翁當場昏迷，送醫不治。但離奇的是，騎士本來好好的，意識清醒還可以講話，並自行就醫，怎料短短三個小時，情況急轉直下，突然昏迷過去，搶救不治。

救護車十萬火急，趕往事故現場，只見前方大馬路上，有輛機車和腳踏車倒在地上，還有人躺在一旁，情況危及，因為發生一起離奇死亡車禍！民視記者吳玟誼：「腳踏車騎士當時就是，騎在小學前的人行道，疑似當時就是從這裡衝了出去，而騎士當時速度也並不慢，就這樣猛力的撞了上去。」只見腳踏車倒在雙黃線旁，整個扭曲變形，而一旁機車，則滑到路邊車輛前方，騎士當時就站在一旁，小腿紅腫受傷，還有意識，可以跟人對話，沒想到，短短三個小時，就命喪黃泉目擊者：「當然有嚇到，只是今天的結局更是嚇到，因為兩個聽說好像都往生了，腳踏車好像被撞到之後，人飛出去了。」目擊者：「老的就噴出去，掉在地上就不會動了，年輕人就在那三台車，最前面那台車那邊，年輕人沒想到那麼嚴重。」

事發就在15號下午三點多，新北新店大豐國小前方，一名34歲徐姓男子騎機車，和一名86歲劉姓老翁發生碰撞，老翁當場昏迷，不過弔詭的是，騎士本來都好好的、沒有太嚴重的外傷，而且自行就醫，怎料，傍晚病況突然急轉直下，搶救不治，讓家屬實在無法接受，16號下午趕到殯儀館相驗。

老翁的兒子背著背包，遮遮掩掩，面對鏡頭快步前往和離開，而騎士年紀輕輕就離世，爸爸悲痛為兒子抱屈騎士爸爸：「它那個監視器，那個阿伯就直接衝出來，煞車根本反應來不及，去醫院的時候，就跟他講說胸口很痛，進急診室他還自己寫，怎麼會走了都不知道。」家屬百思不得其解，騎士到底怎麼死的，就待相驗結果，才能釐清。

