離奇！海鯤號一出港就滲水 「抓漏」無解難下潛

海鯤號滲水情形相當離奇。停在港內沒事，但每次海測一拉出港就滲水。（圖片來源／台船）

潛艦原型艦海鯤號在第三次海測後，即回港調校未再出港，知情人士透露，主要為滲水問題，迄今仍在努力「抓漏」，但還找不到問題的源頭，因此無法進行後續的潛航測試。

海鯤號滲水情形相當離奇。知情人士說明，因為停在港內時沒事，但在前3次海測時，只要一拉出港進行測試時，就會出現滲水情形，這個狀況讓建造團隊傷透腦筋。

台船、中科院、海軍與國外技協全力抓漏，但遲遲找不到源頭無法「堵漏」，就連潛艦退將、官兵也表達高度憂慮。

不過，建造團隊核心人士對於「抓漏」表達高度信心，認為滲水不是什麼大問題，一定可以搞定，只是需要一些時間。

他也表示，海鯤號現在主要進行調校的項目，是主機與電力管理系統與整合式儎台管理系統（IPMS），待滲水問題解決後，即可進行主機自動充電的浮航測試。

11月交艦確定跳票，找不到源頭無法「堵漏」

軍方人士則堅稱，沒有滲水只是「水密」問題，相信後續調校可以順利完成，和展開下一階段的測試作業。

海鯤號是在7月3日進行第3次海測後，執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試，即拉回乾塢進行各系統調校改善。

海軍原本規劃11月完成測試和交艦，但明天即為11月1日，如下周一仍未亮相，即滿4個月未再出港測試，據證實，今年已確定無法完成交艦。

貿然下潛會爆開，黃征輝預言四大後果籲「止損」

綜合各方訊息，海鯤號滲水關鍵並非是船殼所致，初步研判與操作系統有關，如果沒有解決就下潛，管線恐因壓力爆開，甚至會波及全艦安全，所以才遲遲無法進行潛水測試。

相較於潛艦小組的樂觀，潛艦專家提醒，每下潛10公尺，就會增加1倍大氣壓力，作戰深度要到200公尺，如果下潛至240公尺，海水壓力將高達每平方公尺240噸。

「國內造艦工藝未達潛艦水準，漏水不解決，就無法進行下一步的測試。」專家示警，如果貿然進行潛航測試，在極大壓力下，滲水處就會直接爆開，最終造成事故和沈船。

台船傍晚回應沒有滲水情況

曾有潛艦尋商經驗的前海軍上校黃征輝即預言，海鯤號將面臨四大後果，包括：時程不斷延後、預算無止境追加淪為「錢坑」、性能難達作戰需求、後續艦必須重新設計。

黃征輝主張，政府應果斷止損，首先是尋求新商源，部分國家或許願意出售新造或二手潛艦，海軍應積極接洽，其次，是建立完整技術合作體系，至少應確保擁有具備實績、能提供全方位技術支援的國際「團隊」。

台船31日傍晚5點50分發出澄清稿表示，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，今（31）日就特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，本公司深表遺憾，特此澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」、以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。

