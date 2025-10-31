離奇！海鯤號一出港就滲水 「抓漏」無解難下潛
海鯤號滲水情形相當離奇。停在港內沒事，但每次海測一拉出港就滲水。（圖片來源／台船）
潛艦原型艦海鯤號在第三次海測後，即回港調校未再出港，知情人士透露，主要為滲水問題，迄今仍在努力「抓漏」，但還找不到問題的源頭，因此無法進行後續的潛航測試。
海鯤號滲水情形相當離奇。知情人士說明，因為停在港內時沒事，但在前3次海測時，只要一拉出港進行測試時，就會出現滲水情形，這個狀況讓建造團隊傷透腦筋。
台船、中科院、海軍與國外技協全力抓漏，但遲遲找不到源頭無法「堵漏」，就連潛艦退將、官兵也表達高度憂慮。
不過，建造團隊核心人士對於「抓漏」表達高度信心，認為滲水不是什麼大問題，一定可以搞定，只是需要一些時間。
他也表示，海鯤號現在主要進行調校的項目，是主機與電力管理系統與整合式儎台管理系統（IPMS），待滲水問題解決後，即可進行主機自動充電的浮航測試。
11月交艦確定跳票，找不到源頭無法「堵漏」
軍方人士則堅稱，沒有滲水只是「水密」問題，相信後續調校可以順利完成，和展開下一階段的測試作業。
海鯤號是在7月3日進行第3次海測後，執行各系統海上動態組合驗證及潛望鏡功能測試，即拉回乾塢進行各系統調校改善。
海軍原本規劃11月完成測試和交艦，但明天即為11月1日，如下周一仍未亮相，即滿4個月未再出港測試，據證實，今年已確定無法完成交艦。
貿然下潛會爆開，黃征輝預言四大後果籲「止損」
綜合各方訊息，海鯤號滲水關鍵並非是船殼所致，初步研判與操作系統有關，如果沒有解決就下潛，管線恐因壓力爆開，甚至會波及全艦安全，所以才遲遲無法進行潛水測試。
相較於潛艦小組的樂觀，潛艦專家提醒，每下潛10公尺，就會增加1倍大氣壓力，作戰深度要到200公尺，如果下潛至240公尺，海水壓力將高達每平方公尺240噸。
「國內造艦工藝未達潛艦水準，漏水不解決，就無法進行下一步的測試。」專家示警，如果貿然進行潛航測試，在極大壓力下，滲水處就會直接爆開，最終造成事故和沈船。
台船傍晚回應沒有滲水情況
曾有潛艦尋商經驗的前海軍上校黃征輝即預言，海鯤號將面臨四大後果，包括：時程不斷延後、預算無止境追加淪為「錢坑」、性能難達作戰需求、後續艦必須重新設計。
黃征輝主張，政府應果斷止損，首先是尋求新商源，部分國家或許願意出售新造或二手潛艦，海軍應積極接洽，其次，是建立完整技術合作體系，至少應確保擁有具備實績、能提供全方位技術支援的國際「團隊」。
台船31日傍晚5點50分發出澄清稿表示，潛艦國造團隊感謝國人關心與支持，今（31）日就特定媒體影射「海鯤軍艦」浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，本公司深表遺憾，特此澄清「海鯤軍艦」測試時「並無滲水情況」、以正視聽，並籲請媒體善盡查證責任。
更多信傳媒報導
能源展》參展光電廠不如去年、離岸風電廠只來幾家 台積電為RE100急討綠電
百億癌藥基金只編50億？病團、立委齊呼修法 讓癌友延續生機
金價已從歷史高峰下挫9％ 新「債市天王」預測回檔尚未結束
其他人也在看
「玉山艦」返港爆螺旋槳離奇缺損 海軍：已入塢更換分析肇因
海軍兩棲船塢運輸艦「玉山艦」日前出海訓練，卻傳出返航泊港後發現右螺旋槳俥葉有缺損，在左營港內潛水也找不到，恐已在航行中斷裂沉入海中。對此，海軍司令部今（30）日表示，玉山軍艦日前完成任務返港發現5片俥葉其一受損，船體及各部位均無外力擦碰痕跡，已入台船船塢更換，並配合台船分析肇因。自由時報 ・ 1 天前
香港尋獲中華民國軍官日記 記載曾見證諾曼地登陸
改寫二戰歷史的「諾曼地登陸」已經滿81週年，近期一本塵封了80年的中華民國海軍軍官林炳堯的日記在香港被發現，他當年被蔣介石政府派往英國皇家海軍受訓，親眼見證諾曼地登陸的震撼時刻。公視新聞網 ・ 5 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 13 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
驚！94%腎臟病人不自知 醫師提醒三症狀是警訊
好醫師新聞網記者朱代東／花蓮報導 圖：腎臟內科鄧子聰醫師看診／花蓮慈濟醫院提供 腎臟病是近代社會中最常見且最容易被忽略的「沉默殺手」之一，根據台灣腎臟醫學會2025年的統計結果，有好醫師新聞網 ・ 2 小時前
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐
最後身影曝！「護理系女神」猝逝 大馬醫院報告出爐EBC東森娛樂 ・ 5 小時前
武統中配遭撤國籍！她揭內幕大讚華碩這群人
[NOWnews今日新聞]陸委會昨（30）日證實，鼓吹武統的中配錢麗已於8月25日被除籍，現回到居留狀態。對此，科技專家許美華揭露，看到這個新聞，覺得大快人心！要不是華碩一群正義、熱血的員工前後接力、...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
新北查獲業者偷用廚餘養豬 侯友宜：不長眼就重罰、沒空間
中央禁止廚餘養豬，新北市農業局昨天查獲泰山一處養豬場仍私下偷偷載回廚餘養豬。新北市議會民進黨團今天下午聚焦此案，希望新北...聯合新聞網 ・ 2 小時前
媒體報導海鯤潛艦出港就滲水 台船駁斥非事實
（中央社記者吳書緯台北31日電）媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦每次出港海測就滲水。台船公司表示，就特定媒體影射海鯤軍艦浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，台船公司深表遺憾，特此澄清海鯤軍艦測試時「並無滲水情況」，籲請媒體善盡查證責任。中央社 ・ 2 小時前
「最帥展昭」甄志強上海猝逝享年59歲 妻方心媛發訃聞哀悼
曾以港劇《碧血青天楊家將》展昭一角走紅、被譽為「最帥展昭」的香港男星甄志強，10月21日在上海安詳辭世，享年59歲。其妻方心媛於今（31日）透過社群平台發布訃聞，表示甄志強一生溫潤如玉、藝耀香江，家屬全程陪伴在側，並依其低調性格，後事將從簡辦理。鏡新聞 ・ 7 小時前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
證詞對柯文哲有利？ 張景森：我的專業不容許我沉默
前台北市都發局長張景森日前為京華城案出庭作證，其內容被解讀有利於前台北市長柯文哲。對此，他發文說明自己關注在「圖利罪」，因為這牽連許多盡忠職守的市府同仁，「我的專業不容許我沉默」。中天新聞網 ・ 10 小時前
竹北家樂福營運28年今熄燈 現場大排長龍「最後一次相聚」在地人不捨
新竹縣竹北市營運近30年的家樂福竹北店將於10月底熄燈，竹北家樂福今天下午賣場內外皆大排長龍，即使非假日，排隊人潮仍從賣...聯合新聞網 ・ 2 小時前
罰不怕？全台最大黃牛夫妻重操舊業 搶賣GD演唱會門票遭拘提
GD權志龍（G-Dragon）今年7月在台北小巨蛋開唱3天門票完售，警方破獲黃牛攻破實名制案，GD 11月1日、2日將重返...聯合新聞網 ・ 2 小時前
台積電突爆1.4萬張賣單...跌5元收1500元！誰做的？ 股市名師解析
台積電（2330）今（31）日最後一單遇逾1.4萬張賣壓，終場以1500元作收，下跌5元，跌幅0.33%，台股也隨之走弱，由紅翻黑，最終收在28,233點，下跌54點。 啟發投顧分析師李永年分析，台積電今日的爆量下跌，可能是基於近期股價漲幅較大，法人投資者選擇在此階段進行獲利了結。 儘管如此，李永年強調，台積電的長期基本面依舊強勁，尤其在AI需求持續升溫的背景下，未來業務增長潛力可期。因此，儘管短期內出現拉回，從中長期看，台積電仍具備向上的動能。 李永年補充道，台股整體市場也面臨類似情況，近來漲幅已較大，出現整理回檔的風險，但回調並不意味著市場基本面出現問題，反而是市場健康調整的跡象，還是提醒投資人應保持警覺，審慎應對短期波動。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前
非洲豬瘟衝擊基層 豬農憂信心崩盤
[NOWnews今日新聞]台中養豬場確診非洲豬瘟，消息震撼全台，豬農人心惶惶。雲林是全台養豬重鎮，業者聞訊後「整個心都慌了」。中華民國養豬協會理事許裕聰與資深豬農林明彥在接受《NOWNEWS今日新聞》...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 8 小時前
習川會沒談台灣！中美釋放震撼信號？旅美學者：台灣要做好最壞準備
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平今（30）日於南韓的峰會結束後，川普說，雙方在「在許多事項上達成共識」，並強調沒有談到台灣。對此，旅美教授翁履中直言，對了解中美互動的人來說，「不談」本身就是一種信號。台灣只能針對最壞的情況做好準備，而不是只討論最樂觀的劇本。中天新聞網 ・ 1 天前
2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞]國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
不只油煙！研究：「廚房1物」增肺癌風險 害女性不抽菸也中鏢
歌手坣娜罹肺腺癌病逝，引發外界對肺癌的關注。食安專家「韋恩」（楊世煒）表示，韓國調查發現，女性肺癌患者中有90%是非吸煙者，主要與廚房環境有關。另外，30%工作者會因在瓦斯爐前工作約8小時，而出現肺部異常徵兆，年輕工作者也不例外。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前