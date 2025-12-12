離奇！狠父懷疑女兒偷人夫下狠手謀殺被捕 她2個月後突現身控：該抓我媽

印度一名少女被父親懷疑與人夫交往，竟被綁手丟入河中。（示意圖，pixabay）

印度旁遮普邦發生一起駭人聽聞的家暴事件，一名父親竟因懷疑17歲的女兒與有婦之夫過從甚密，怒不可遏地將她的雙手綁住，然後狠心拋進滾滾運河之中，更離譜的是，他還將這段過程拍攝上傳網上，最終被警方逮捕。原以為已經香消玉殞的少女，在沉寂近2個月後，竟然奇蹟般現身替父親求情，讓整起案件出現了意想不到的戲劇性轉折。

狠父殺女兒還拍片上傳

案發於9月29日，印度一名17歲少女只因被父親辛格（Surjit Singh）懷疑與人夫發生不倫戀，而慘遭下毒手。曝光的影片顯示，少女的母親在一旁聲嘶力竭地哭喊、苦苦哀求丈夫饒過孩子，但丈夫仍將身為長女的少女狠狠拽住。這段影片在網上瘋傳，引發喧然大波，警方隨即介入調查，並以謀殺罪名將辛格拘捕歸案，儘管警方隨後展開了大規模的搜索，卻始終沒找到少女遺體。

女兒如何死裡逃生？

令人跌破眼鏡的是，這位大家認定已遇害的失蹤少女在事發快2個月後卻突然現身接受媒體採訪，證實自己安然無恙。她向媒體敘述脫險過程表示，當時她被猛烈的河水捲走，沒想到綁住她手的繩子因此鬆脫，她碰巧抓住水面探出的木棍，奮力划向岸邊，還有3位好心路人發現並伸出了援手。

少女為何指控母親才是罪魁禍首?

少女不願透露失蹤期間的確切藏身之處，只表示自己因病痛與傷勢一直在接受治療。她這次出面是期盼警方能釋放父親，堅稱父親是在酒醉狀態下受到母親的煽動與慫恿，認為警方真正應該追究的是母親的責任，應該逮捕母親才對，因為家中的年幼妹妹們需要父親的照料。警方表示目前正審慎查證少女說法的真實性，若證實屬實，辛格的罪名很可能會由謀殺罪改為情節較輕的謀殺未遂罪。

