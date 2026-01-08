離奇！獨留140cm男童套2泳圈泡100cm溫泉…繼父暫離7分鐘回頭見他已溺斃

大陸中心／陳弘逸報導

中國昭通市某溫泉發生男童溺斃事故。（示意圖／PIXABAY）

中國雲南省仍在就讀小學6年級的王姓男童，日前跟家人到昭通市旅遊時，晚餐後一同前往溫泉洗浴；當時由繼父陪男童在男生區浴池，並套上兩個游泳圈，且溫泉泳池水深僅100多公分，過程中，繼父短暫離開7分鐘，未料，回頭卻發現兒子已溺水，由旁人實施CPR，送醫搶救，於2天後不治，至於他為何溺斃仍待釐清。

據中國《紅星新聞》報導，12歲的王姓男童於元旦假期跟家人一同前往昭通市旅遊，1月3日晚餐後，前往泡溫泉，並由繼父跟他到男生區浴池泡湯，身上又套兩個游泳圈，確保安全，且除繼父在場，一旁仍有工作人員及其他顧客。

廣告 廣告

過程中，繼父先到淋浴間離開約7分鐘左右，回來時，竟發現王姓男童已溺水躺在地上，正由旁人協助CPR；由於男童身高將近140公分，當時水深僅100多公分，至於為何會溺水，無人得知。

王姓男童送醫搶救，仍在1月5日宣告不治，官方認定是意外溺斃，至於為何溺水，仍待調查；溫泉業者拒絕回應此事，由家屬自行處理後事。

更多三立新聞網報導

美國鹽湖城教會辦葬禮突傳槍響…釀2死6傷慘劇！槍手逃逸尚未落網

一次就中？跟女網友「一夜情」突升格當爸！他想查血緣…生母卻人間蒸發

男大生追女同學跟蹤、性騷「軟硬兼施」得不到還放話：性侵妳，等妳來告

空軍已想盡辦法把人帶回來…辛柏毅隊長哽咽悲吐：唯一的就是陪伴家屬

