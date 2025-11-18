離奇！男載遺體趴趴走 告知女友兒「你媽死了」

一名男子打給同居女友的兒子說「你媽死了」，還表示正載著遺體往屏東方向行駛。（圖／東森新聞）





高雄發生離奇死亡案件！一名男子打給同居女友的兒子說「你媽死了」，還表示正載著遺體往屏東方向行駛。兒子立刻報警。由於男子精神狀況不佳，車上又有毒品與針筒，加上兩人都有毒品前科，警方將朝吸毒過量暴斃或他殺方向調查。

警方拉起封鎖線，黑色休旅車的後車廂中，每個箱子都被鑑識人員仔細查看，還打開一個大型黑色行李箱搜尋蛛絲馬跡。

這麼謹慎，是因為在車內發現50歲女子陳屍，而車輛還是一輛掛著試乘車的休旅車。警方到場時，女子的同居男友坐在駕駛座，車內發現注射針筒與毒品。由於兩人都有毒品前科，女子是否吸毒過量或遭人殺害仍待釐清。附近居民：「兩、三台警車，一直看那台黑車。」

附近居民：「這裡平常沒什麼人，都是把車放著後，人騎摩托車離開，車都停這邊。」

警方會出動大批人力，是因為17日下午1點，女子的兒子接到媽媽男友的電話，對方直說「你媽死了」，還稱正載著遺體往屏東。沒多久男子失聯，兒子擔心出事報警。警方一個小時後在鳳山重劃區宏成路找到車輛，但女子已無呼吸心跳，明顯死亡。檢方18日上午勘驗，兒子在旁全程沉默。

突如其來的噩耗讓家屬難以接受。媽媽究竟在哪裡過世？死因為何？同居男友為什麼載著遺體四處行駛？兩人是否曾一起吸毒？這些疑點，檢警都還要進一步釐清。

