離奇！男開車撞進餐廳掉魚塭 桶仔雞店如遭轟炸

休旅車誤踩油門暴衝，撞破鐵皮牆，最後直接墜入後方魚塭池中。（圖／社會事新聞影音）





這到底怎麼開的！屏東枋山一間「桶仔雞」專賣店，休旅車誤踩油門暴衝，撞破鐵皮牆，最後直接墜入後方魚塭池中。駕駛輕傷自行脫困，一早店家才發現整間店像被轟炸過一樣。除了從沒看過這種離奇撞法，老闆無奈地說，就快過年了，這下是要怎麼做生意。

休旅車在魚塭裡載浮載沉，變成泡水車。離奇的是，旁邊沒路，到底怎麼開的。

肇事駕駛事後自行脫困，爬回岸上，直接徒步離開現場。事發在14號凌晨2點多，枋山省道上，老闆直到早上9點多，準備來開店，看到店裡玻璃碎一地，像被轟炸過一般，調閱監視器才知道真相。

遭波及桶仔雞店業者：「他檔位忘記打回去，在打瞌睡，本來要踩煞車，就突然踩到油門去，就從這裡衝到後面。」

40歲徐姓男子疑似精神不濟，沒打倒車檔又誤踩油門，結果車輛從階梯衝了上去，撞開玻璃門，接著橫掃整排圓桌及餐椅，連冷氣也遭殃，最後撞破鐵皮，車掉進魚塭。

遭波及桶仔雞店家：「那邊椅子整排都撞下去了，撈起來的時候，椅腳都斷了。」

肇事駕駛這一撞也醒了，因為半夜找不到人幫忙，他天亮又回來付了吊車費，也跟波及到的魚塭及店家，商討後續事宜。

遭波及桶仔雞店家：「很無奈啦，接下來就要過年了。」

當地店家：「身材有點魁武啦，他說那是他朋友開的車，替他朋友來負責的，結果後來我們才知道，他就是那個肇事者。」

屏東加祿內獅聯合所所長喀拉曼：「自小客車停放於店家停車場，欲起步離開時，不慎撞擊店家玻璃門及內部設施後，隨即掉落後方魚塭。」

就快過年了被這一撞，專賣桶仔雞的店家實在倒楣，也影響到他的生意。還好不是營業時間，否則後果難以想像。但休旅車爬樓梯撞進店裡，最後掉進魚塭，離奇車禍，也讓大家超傻眼。

