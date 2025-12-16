離奇！美32歲女醫進平價商店後失蹤…隔天「全裸陳屍冷凍庫」

一名來自尼加拉瓜的32歲麻醉科醫師海倫·馬西耶爾·加拉·桑切斯（Helen Massiell Garah Sanchez），日前被發現陳屍於美國佛羅里達州邁阿密一間平價商店Dollar Tree的冷凍庫內。邁阿密警察局表示，當地時間14日上午8時左右接獲員工報案，指稱在店內發現一名死亡女性。

32歲麻醉女醫 桑切斯 全裸陳屍平價商店冰凍庫中。（圖／翻攝GoFundMe）

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，從《CBS》取得的調度員音檔顯示，該名員工向警方表示，桑切斯被發現時全身赤裸。調度員透過警用無線電通報：「報案人在店內冷凍庫發現一名裸體女性。」警方確認死者身份為32歲的桑切斯，遺體位於庫房內的步入式冷凍庫中。

廣告 廣告

邁阿密警察局向《紐約郵報》表示，目前未發現犯罪跡象，監視錄影畫面也未顯示任何異常情況，但死亡案件仍在調查中。警方尚未說明桑切斯的死亡原因，案發具體情況仍不明朗。

涉事連鎖平價商店Dollar Tree。（圖／翻攝 Google Maps ）

據悉，桑切斯是1名擁有2個孩子的母親，在尼加拉瓜執業，專門從事先天性心臟病治療，致力於為兒童帶來希望和治癒。親友為其在GoFundMe平台發布募款資訊，稱「在這場悲劇意外發生時人在國外」，「她的同理心、專業技能與拯救年輕生命的使命，定義了她的職涯與人格特質」。該募款活動旨在籌措費用，將她的遺體運回尼加拉瓜舉行葬禮。桑切斯2名子女，目前仍留在尼加拉瓜，孩子們「是她的世界中心」。

由於該起命案發生在連鎖平價商店內，讓當地人心惶惶，居民瑪格麗塔·普伊格（Margarita Puig）向記者表示：「老實說，我完全被震撼了。」她補充道：「我無法相信在Dollar Tree會發現屍體。」

Dollar Tree公司尚未回應《紐約郵報》的置評請求。

延伸閱讀

MLB/費城人開福袋！ 1年約簽下遊騎兵奪冠功臣

MLB/旅美首年就上2A！ 外媒看好林維恩「2029扛運動家先發」

WBC/王牌出賽極大化 山本由伸有望投中華隊？