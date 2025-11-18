離奇！自助洗衣店洗衣機內有刀片 新北女伸手取衣遭割傷

記者莊淇鈞／新北報導

林女拿取洗衣機內的衣物時被刀片割傷。（圖／民眾提供）

新北市三重區六張街1間自助洗衣店內，昨天（17日）下午4時許，發生1起離奇的受傷案，1名拿衣物進行洗滌的女子，在拿取洗衣機內衣物時，手指竟被洗衣機莫名出現的刀片割傷，衣物也幾乎都被割壞，當下女子立即報警求助。警方到場通知業者到場釐清，業者喊冤並沒有放刀片，也不清楚洗衣機內為何會有刀片，女子表示暫時先不提告，將先找消保官協助。

林女被刀片割傷後報警求助。（圖／民眾提供）

據了解，1名36歲的林姓女子，昨天下午4時許，到自助洗衣店內的洗衣機要拿取洗滌好的衣物時，手剛伸進洗衣機內翻動衣物時，手指突然感到一陣劇痛，然後抽出手發現手指噴血，往洗衣機內查找，發現洗衣機內竟有刀片，衣物也被割的破爛，於是立即報警求助。

警方獲報到場後，通知56歲的邱姓業者說明釐清，邱男喊冤表示怎麼可能放刀片進洗衣機，也不清楚洗衣機內為何會有刀片，而林女則表示，暫時不提告，將先找消保官協助釐清。

林女事後無奈在網路社群Threads PO文：「去自助洗衣店洗衣服真的要自求多福欸，洗衣機裡面有刀片，衣服被割壞不說，手被割傷了也求助無門，業主認為不是他的錯，警察不管民事糾紛，還是應該打給消保官？」

三重警分局表示，警方獲報到場抄登相關人員資料，經告知權益後，林女目前尚未完成報案程序，僅表示會先尋求消保官協助，暫時不提告，至於機器內是否有刀片？仍待林女報案完成後調查釐清。

