離奇！苗栗貓裏山公園散落「7條金塊、大量現鈔」路人憂心1事…不敢撿

社會中心／陳弘逸報導

苗栗縣苗栗市貓裏山公園今天（5日）清晨，有晨運民眾在一棵梅樹下的花圃發現大批現金及金條。（示意圖／PIXABAY）

苗栗縣苗栗市貓裏山公園今天（5日）清晨，有晨運民眾在一棵梅樹下的花圃發現大批現金及金條；由於金額及數量龐大，憂心是假鈔或詐騙集團設局，因此，報警處理；現場包括7條5兩金塊、6萬多新台幣紙鈔及1萬多人民幣，後續警方將查明真偽及來源。

據《聯合報》報導，今天（5日）上午7時許，苗栗市公所獲報，有晨運的民眾，在貓裏山公園內一棵梅樹下的花圃發現大批現金及金條，因金額及數量龐大，同時轉報轄區苗栗警察分局前往處理。

初步清點，現場包括7條5兩金塊、6萬多新台幣紙鈔及1萬多人民幣，甚至有台灣銀樓的保證書。許多民眾目擊，但憂心是假鈔或詐騙集團設局，因此沒人敢撿。後續警方將保管這批現金及金塊，釐清真偽及來源。

