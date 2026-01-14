離奇！輪椅婦過金屬探測器「無反應」 航警攔下一看背脊發涼：人早走了

國際中心／綜合報導

當時這名老先生推著妻子進行通關檢查，然而安檢人員敏銳地發現，該名婦人在經過金屬探測門時神情呆滯、毫無反應，一摸竟然發現人早已死亡。（示意圖／資料照）

電影情節真實上演？西班牙特內里費島（Tenerife）南部機場近日發生一起駭人聽聞的離奇事件。一名80歲男子試圖推著坐在輪椅上的妻子登機，卻在通過安檢時被工作人員察覺異狀，經上前查看赫然發現輪椅上的婦人早已氣絕多時。該名男子隨即遭到警方拘留，目前全案正由當地執法單位深入調查中。

據英國《每日郵報》及當地媒體《Olive Press Newspaper》報導，事件發生在旅客熙來攘往的特內里費南部機場。當時這名老先生推著妻子進行通關檢查，然而安檢人員敏銳地發現，該名婦人在經過金屬探測門時神情呆滯、毫無反應，且姿勢極不自然，隨即引起相關人員的懷疑。

一名目擊過程的機場地勤向媒體透露，當時一名女性安檢人員主動上前協助，當她握住輪椅上婦人的手時，瞬間感受到「異常冰冷」的觸感，且察覺婦人已無呼吸起伏。安檢員嚇得立刻通報主管，機場隨即啟動緊急醫療與維安程序，包括國民警衛隊及法醫迅速趕抵現場，但經確認該名婦人已無生命跡象。

報導指出，該名身分尚未曝光的80歲男子在接受偵訊時，一度坦承妻子早在抵達機場前的數小時便已身亡；但令人匪夷所思的是，目擊者指出該男子事發後曾試圖將妻子的死因歸咎於機場方，意圖模糊焦點。

目前西班牙當局正對婦人遺體進行驗屍以釐清確切死因，同時調查該名男子「伴屍登機」的真實動機，並評估是否對其提出相關刑事指控。

