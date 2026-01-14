離奇！騎士疑「逆光」視線不佳 衝撞路邊聊天婦人

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區中正路一處巷弄內，14日上午發生離奇車禍！當時一名78歲婦人，站在路邊和朋友聊天，結果一輛機車突然衝出來，撞上婦人導致她昏迷送醫，事後肇事騎士供稱，當時因為逆光，視線被影響，才會沒看到前面有人。被撞的婦人頭部撞擊地面，送醫開刀後情況漸趨穩定，不過為何雙方3個人都沒注意到，車禍肇事原因警方仍持續釐清。

民眾在巷弄內聊天，突然一輛機車從光線中衝出來，撞倒紅衣婦人，再看一次發生車禍前一秒，幾乎沒有看到騎士身影，原來全被陽光壟罩，騎士人帶車側翻倒地，但婦人被猛力一撞當場昏迷。

目擊民眾說：「我只看到她，躺在地上，頭在那個車子底下，朋友一直搖她。」肇事機車倒在路中間，雜物散落一地被撞的婦人，躺臥在一旁叫也叫不醒，救護人員到場，緊急將她送醫搶救，事發在新北市板橋區中正路，狹小巷弄內14日上午8點多，當時78歲的吳姓婦人，站在路邊和朋友聊天，被43歲劉姓女騎士撞上，頭部撞地導致擦挫傷昏迷，緊急送醫開刀，而肇事騎士則供稱，當時因為逆光視線不佳，沒看到前方有人。

新北市警海山分局交通組巡官陳柏勳說：「駕駛劉女酒測值為零，經救護人員到場，已將吳女送往亞東醫院救治。」騎機車或開車，受到陽光照射角度，視線可能受影響，許多路段都有這個現象，過去也發生過不少車禍，不過這回發生在巷弄內，附近民眾則表示沒遇過。

附近民眾說：「8點多嗎，沒有耶，不可能啦(逆光)，很奇怪啦，我認為很奇怪。」當時婦人和朋友，正好站在光線和陰影交界處，但雙方3個人都沒看見對方，彷彿形成一條結界，車禍肇事原因和責任，警方還得持續釐清。

