離奇！24歲男直腸塞20CM古董砲彈 醫院驚嚇急叩「拆彈小組」待命搶救

國際中心／綜合報導

法國24歲男子竟將20公分砲彈塞入直腸，醫院在手術前緊急聯絡拆彈小組戒備。（示意圖／PIXABAY）

位於法國上加龍（Haute-Garonne）土魯斯（Toulouse）的朗格伊（Rangueil）醫院，日前收治一名24歲男性患者，因腹部疼痛就醫，醫師一照X光嚇一大跳，因為患者的直腸內卡住一枚「砲彈」，醫護人員擔心取出過程恐怕會引爆炸彈，慎重其事聯絡拆彈小組到醫院協助，手術過程驚心動魄，所幸最後順利完成手術，炮彈並未引爆。

根據《法新社》報導，朗格伊醫院一名員工向法媒《南方電訊報》（la Depeche du Midi）證實，該名男性患者在1月31日晚間入院，主訴自己將砲彈塞進了直腸，無法取出，因腹脹劇烈疼痛就醫。醫師進一步檢查赫然發現，患者體內竟然有一枚長約20公分的砲彈，嚇得緊急聯絡「拆彈小組」，避免砲彈在手術過程中爆炸。

廣告 廣告

24歲男子為何會把炮彈塞入直腸，讓醫療團隊匪夷所思。根據《自由時報》報導，當地政府部門表示，為了讓這場手術順利進行，除了拆彈小組外，他們也派出消防員到場戒備，確保拆彈小組行動的安全。據了解，該砲彈的爆炸裝置已被排除，炮彈的年份約是1918年，但針對砲彈的來源，並未對外界透露太多訊息。

更多三立新聞網報導

豪奢裝潢得獎意外曝光沙鹿「莊園豪宅」！顏寬恒脫手涉假買賣判6月定讞

現世報！惡男割頸逃國道 遭被害友人撞斷雙腿 女師丈夫嘆：因果循環

險刺破主動脈！遭砍12刀割頸女老師傷勢曝 丈夫憂：去年才原諒兇嫌勒頸

獨家／發監前50分犯案！台中割頸男砍人「發IG預告」 衝國道被撞雙腿斷

