社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

離奇死亡車禍！昨天下午，一名34歲騎士，行經新北市新店區大豐國小前，和突然從路邊竄出來的86歲老翁，發生碰撞，老翁當場昏迷，送醫不治。但離奇的是，騎士本來好好的，意識清醒還可以講話，並自行就醫，怎料短短三個小時，情況急轉直下，突然昏迷過去，搶救不治。

救護車十萬火急，趕往事故現場，只見前方大馬路上，有輛機車和腳踏車倒在地上，還有人躺在一旁，情況危及，因為發生一起離奇死亡車禍！

只見腳踏車倒在雙黃線旁，整個扭曲變形，而一旁機車，則滑到路邊車輛前方，騎士當時就站在一旁，小腿紅腫受傷，還有意識，可以跟人對話，沒想到，短短三個小時，就命喪黃泉。





離奇!34歲男車禍後自行就醫 卻急轉直下不治。（圖／民視新聞）





事發就在15號下午三點多，新北新店大豐國小前方，一名34歲徐姓男子騎機車，和一名86歲劉姓老翁發生碰撞，老翁當場昏迷，不過弔詭的是，騎士本來都好好的、沒有太嚴重的外傷，而且自行就醫，怎料，傍晚病況突然急轉直下，搶救不治，讓家屬實在無法接受，16號下午趕到殯儀館相驗。





離奇!34歲男車禍後自行就醫 卻急轉直下不治。（圖／民視新聞）





老翁的兒子背著背包，遮遮掩掩，面對鏡頭快步前往和離開，而騎士年紀輕輕就離世，爸爸悲痛為兒子抱屈。

家屬百思不得其解，騎士到底怎麼死的，就待相驗結果，才能釐清。





