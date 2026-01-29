離奇！44歲女律師搭機靠母肩膀睡覺沒再醒來 死因曝光

美國女律師格林搭機時靠在母親肩膀上睡覺，從此再也沒醒過來。示意圖，翻攝Delta Air Lines臉書



美國一名44歲女律師去年4月搭乘達美航空飛往英國倫敦，飛行過程中，她靠在母親肩膀上睡覺，卻再也沒有醒來，就這樣在座位上過世。驗屍結果顯示她體內有多種藥物，且心臟也有狀況，可能因此導致死亡。

綜合外媒報導，女律師格林（Rachel Green）去年4月30日和母親一同自明尼蘇達州搭機，欲前往倫敦希斯洛機場，為正在撰寫的歷史小說取材。在長達7.5小時的航程中，格林將頭靠在母親的肩膀上入睡，空服員發現她叫不醒，立即透過廣播，詢問機上是否有醫師可提供協助，後來雖然緊急施行心肺復甦，但仍回天乏術。

案件進入司法階段，法醫驗屍時發現格林有先天性心臟結構異常，且體內驗出多種藥物，包括抗憂鬱藥、褪黑激素、大麻素，以及低濃度酒精，但沒有證據顯示過量服用藥物或使用毒品跡象，最終認定是未被診斷出的先天性心臟疾病以及藥物交互作用造成死亡。

然而家屬對此提出質疑，既然格林過去曾有異常的心臟檢查結果，為何未被轉介至心臟科醫師？「我始終無法理解，為什麼她會被開立這樣的治療方案？為什麼沒有人把她轉介給心臟科醫師？」直言格林是世界上最善良的人之一，這樣的結果讓人心碎。

