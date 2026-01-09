離奇！63歲男屋外移車遭牆壁夾死 休旅打D檔引擎仍在發動

63歲的黃姓男子昨晚在屋外移車，但今凌晨被發現卡在車門和牆壁間不治。（翻攝畫面）

台中市大安區今（9日）清晨發生離奇死亡案件，63歲黃姓男子向妻子表示要到屋外移車，妻子5個小時後外出查看，才發現丈夫卡在車門和牆壁之間，車輛仍打D檔發動中，但黃男已失去生命跡象，經送醫仍宣告不治。由於警消到場，黃男身上有酒味，加上當時氣溫低，是否動彈不得導致失溫？還是另有其他原因，相關案情和疑點，警方深入調查。

據了解，63歲的黃姓男子是昨日晚間9點多，向妻子表示要到屋外移車，妻子聽到丈夫在屋外發動引擎，不以為意，先行就寢，豈料，今日半夜2點醒來發現丈夫仍未進屋，外出查看，發現自家庭院的車輛仍打D檔引擎發動中，丈夫卻受困駕駛座，左側車身緊貼牆壁無法脫身，一動也不動。

廣告 廣告

妻子嚇壞了，緊急報案，警消據報趕到，協助黃男脫困，但發現他身上有氣味，已沒有呼吸心跳，經送醫黃男最後仍回天乏術。

黃男被發現在休旅車上，但車身緊貼牆壁，讓他無法脫身。（翻攝畫面）

警消蒐證初步調查，車子有被移送一小段距離，研判黃男應該是停車打開車門下車，發現車子打D檔還在移動，急忙坐回駕駛座被夾住。由於當時氣溫不到10度，是否是失溫導致？還是另有其他原因，確切死因將由檢警進一步調查釐清。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

台男專削美國老人！詐數百萬美金洛杉磯落網 犯罪手法曝光

萌翻全台！TCPB波麗士30組「警車娃包+小熊」開搶 7千人跪求中獎：好想認養

機車忘了停哪裡？父子編故事「被偷了」還亂報地址 操壞員警下場慘了