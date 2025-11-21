離奇！79歲翁騎車攔腰撞左轉大貨車 傷重不治

救護車火速到場，但騎士傷勢嚴重，已經失去呼吸心跳。（圖／東森新聞）





彰化福興彰鹿路昨（20）日中午發生一起離奇死亡車禍，一名79歲許姓老翁騎車行經路口時，朝著一輛左轉的大貨車攔腰撞上去，撞擊力道強大，老翁當場倒地，陷入昏迷，送醫搶救後，還是宣告不治。

路口監視器拍下，直行方向綠燈，車輛紛紛往前，這時畫面左邊一輛大貨車，從對向車道在路口左轉，車身已經轉過一半時，一輛直行機車卻朝著大貨車車身直接撞上去，當場人車倒地。

大貨車駕駛在前方停下，衝上前查看，其他車輛紛紛閃避，還有車停在騎士後方，拿出三角錐幫忙警示擋車。救護車火速到場，但騎士傷勢嚴重，已經失去呼吸心跳。

福興分隊小隊長江志仲：「發現一名男性傷者倒臥於機車旁邊，立即實施生命徵象評估，發現該名傷者已經呈現OHCA（無呼吸心跳）情形，立即給予CPR以及AED處置，並於現場實施電擊一次。」

事發在昨日中午12點47分，彰化福興彰鹿路6段和番婆街口，一輛大貨車正要左轉，79歲許老先生騎車來到路口，看到大貨車來不及閃避，直接攔腰撞上。

因為撞擊力道強大，許老先生倒地，全身是血陷入昏迷，送醫宣告不治。他的機車車頭嚴重毀損，零件裸露，車殼碎片和拖鞋散落一地，大貨車右側車身也有撞擊痕跡。

附近民眾：「我知道的是，摩托車是要從鹿港往彰化，大貨車要轉過來，機車要過去，我聽警察講說，傷勢很嚴重。」

附近民眾：「消防隊員在做CPR，看到那個司機慢慢走過來，在那邊探頭探腦的感覺。」

鹿港交通分隊長吳宗鴻：「雙方於路口發生碰撞，造成騎士倒地受傷，送醫急救，騎士經急救後不治身亡。」

警方表示，40歲黃姓大貨車駕駛酒測值是零，許姓老翁雖然高齡，但他持有駕照，狀況也都正常，事發當時也戴上安全帽，但撞擊猛烈，還是沒能保住性命。怎麼會朝著大貨車撞上去，詳細事故原因，還要進一步釐清。

