離奇2死車禍！34歲騎士「走進急診」後突昏迷亡

新北一名34歲的修車師傅昨天（15日）騎車上班途中與一名騎腳踏車、橫越馬路的86歲老翁相撞。（圖／東森新聞）





新北一名34歲的修車師傅昨天（15日）騎車上班途中與一名騎腳踏車、橫越馬路的86歲老翁相撞。老翁意識不清，送醫後搶救不治，而騎士手肘、頭部受傷，當下意識清醒，搭救護車到醫院，還是自行走進急診室，卻在進到急診室19分鐘之後突然陷入昏迷，兩個多小時後宣告不治。

機車噴飛倒地，騎士就站在一旁，而老翁所騎的腳踏車則倒在馬路中央，當時34歲騎士手肘、頭部有受傷，但他還能站著，而且意識清楚，請救護車幫忙載到醫院急診室就醫，情況卻急轉直下，陷入昏迷，最終還搶救不治。

廣告 廣告

回到車禍現場，撞擊點留下記號，而在一旁還留下疑似當事人的鞋子，還有機車噴飛的零件，可見撞擊力道有多大。

身亡騎士爸爸徐先生：「比方說這邊是一個巷子，然後我兒子是騎到這邊，然後那個（老翁）就直接衝出來，連反應的機會都沒有，我兒子那個算是正常騎，看那個監視器很清楚。」

15號下午三點新北新店區民族路上，當時騎士要去上班，沿著民族路往中正路方向直行，碰到騎乘腳踏車的老翁橫越馬路，原本都還可以走，但五點多家屬趕到醫院，騎士就命危，之後宣告不治，至於86歲老翁倒地，意識不清，送醫搶救後也身亡，由於案發當天是周六，不少家長帶著小朋友去運動，目擊車禍都趕緊來幫忙。

目擊車禍家長：「聽到碰的一聲，我當時看到的時候，（老翁）他已經倒下來，然後一動都不動，他躺在地上，我趕快跑到馬路中間，怕他被車子壓到，對向的有一對夫妻也幫他擋住。」

雙方酒測值皆為0，目前詳細肇事原因及責任歸屬有待進一步分析，而雙方的死因也得等相驗結果出爐，釐清這起離奇兩死車禍。

更多東森新聞報導

獨家／工程沒做完設計師落跑！屋主控裝潢公司不守信

快訊／高雄車輛疑暴衝！撞倒待轉區整排 傷亡不明

內湖警匪追逐！毒男持刀衝撞 棄車逃逸遭逮

