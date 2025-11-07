離婚仍帶妻出遊慶生！ 租特斯拉南下 高速衝撞釀1死7傷
6號下午四點多屏東恆春發生一起死亡車禍，特斯拉高速撞擊水泥車，又波及一輛四貼機車，共釀成1死7傷，據了解，死者已經與妻子離婚，但為了替她慶祝5號生日，仍帶著小孩從新北租特斯拉南下墾丁，途中發生車禍，不只駕駛送醫不治，一旁被波及的機車騎士恐面臨截肢命運。
根據最新曝光的車禍畫面，事故發生在6號下午四點多，當時水泥車正準備開到路口，白色特斯拉卻高速直行衝撞過來，猶如飛彈一般撞上水泥車，現場頓時揚起大量沙塵。撞擊聲響宛如爆炸般巨大，特斯拉在撞擊後失控，又撞向路邊停等紅燈的機車，導致騎士倒地不起。特斯拉車頭整個撞爛，車上一家四口受困車內。
事故發生後，熱心民眾立即上前救援。一位身穿黑衣的男子迅速打開車門，先將孩子抱下車交給旁邊的民眾，隨後又再度鑽進車內救人。雖然現場立即為李姓駕駛進行心肺復甦術，但他已經沒有呼吸和心跳，送醫後不治身亡。
李姓死者的母親表示，兒子出門當天完全沒有告知她要出遊，現在不知道該怎麼辦，因為她還有一個小孫女需要照顧。據了解，李姓死者經營一家搬家公司，四年前結婚並育有一對雙胞胎，去年又與妻子生下一女，但不久後兩人就離婚。儘管如此，他仍會帶著孩子出遊，這次特地南下是為了慶祝前妻5號的生日。
這起意外不僅讓李家陷入悲痛，也讓被波及的機車騎士夫妻陷入困境，他們可能面臨截肢的命運。李姓死者的母親一邊等待遺體相驗，一邊透過視訊關心仍在醫院治療的孫子。原本歡樂的旅遊最終變成了永遠的離別，讓兩個家庭都承受巨大的痛苦。
