離婚同日嫁小王！人妻騙刑警簽「假離婚協議」 綠帽夫心碎提告大逆轉勝

台北市一名刑警發現新婚妻偷情小王，要求簽立和解書並限制女方與外頭小王聯繫，同時商議雙方若離婚需於3日內復婚，怎料，新婚妻竟以「整理」與小王關係為由，要求刑警同意「短暫離婚」，事後隨即與小王同居結婚，氣得刑警憤而提告。

根據判決書指出，北市一名刑警小光（化名）去年8月底與玟玟（化名）登記結婚，然而2人新婚不久，妻子就紅杏出牆，並發展逾越普通朋友的關係。雙方經過協調後，小光決定再給妻子一次機會，要求簽下和解書，內容限制玟玟不得與小王再以任何通訊或見面方式聯繫，違者需支付10萬元精神撫慰金；另若2人離婚需在3天內重新登記結婚，否則也需支付10萬元精神撫慰金。不過玟玟當天簽完和解書就以「整理」與小王關係為由，要求小光同意彼此「短暫離婚」。

怎料，一切都是套路，小光點頭離婚後，玟玟迅速與小王登記結婚並同居，讓小光難以接受，憤而提告求償20 萬元精神慰撫金。小光指控前妻利用話術使他配合離婚，讓他誤以為2人仍會依約復婚，同時也控前妻為提早離婚，數度發生情緒性事件，導致被通報多次，致使他服務的單位獲知相關負面訊息，進而影響其個人名譽與精神。

玟玟則辯稱，起初是受到恐嚇才結婚，並非出於自由意志，強調在離婚後隨即與小王登記結婚，就是擔心3天後將被小光要求復婚，且當初簽立和解書，也是為了儘速離婚，避免遭前夫家暴。

對此全案經士林地院審理，法官認為和解書中有關「離婚後3日內必須復婚」條款，牽涉個人結婚自由、不可強求，違反善良風俗、應為無效。但玟玟從簽立和解書、與小光離婚、再與小王結婚，3件事均在同天完成，足以讓小光誤會、相信雙方將依約在3天內重新結婚，行徑恐難說不是詐欺，另綜合玟玟的行為方式、造成的傷害等因素，認定精神慰撫金金額應以10萬元較為適當，一審判處玟玟須向賠償10萬元，全案仍可上訴。

