離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」
藝人黃曉明與 Angelababy（楊穎）自 2022 年官宣離婚以來，雙方的一舉一動始終是媒體焦點。昨（25日），兩人被民眾目擊現身上海迪士尼，共同為即將滿 9 歲的兒子「小海綿」提前慶生。兩人即便已結束 4 年婚姻，卻仍能以「育兒合夥人」的身份默契同行，讓網友紛紛盛讚這對昔日夫妻簡直是「離婚天花板」。
默契分工陪伴，小海綿身高直逼媽媽肩膀
在曝光的畫面中，黃曉明與 Angelababy 均選擇低調的全黑裝扮現身園區。遊玩過程中，兩人展現出高度默契的分工：黃曉明身穿黑色羽絨服在前引路，並負責攜帶大包小包的戰利品與隨身物品；Angelababy 則全程牽著小海綿的手，專注於陪伴孩子。
年滿 9 歲的小海綿當天頭戴老虎帽，顯得活潑開朗，不時與媽媽低頭熱聊。外界也注意到，小海綿成長迅速，身高已明顯超過 Angelababy 的肩膀（推測約 1.4 米）。行程結束離場時，Angelababy 自然地將隨身購物袋遞給黃曉明，並細心提醒兒子向爸爸道別。兩人雖然交流不多，但互動流暢自然，顯見早已習慣這樣的相處模式。
建立育兒合夥人機制，確保愛不缺席
事實上，這並非兩人離婚後首度為了孩子同框。自結束 4 年婚姻以來，雙方一直維持良好的互動，並建立一套成熟的共育機制，包含輪流帶娃、共享育兒日記及統一教育賬戶，確保小海綿在成長過程中能同時獲得父母完整的愛。
此外，雙方家族的關係處理也相當得體。據悉，Angelababy 離婚後仍會帶小海綿回青島探望黃家長輩，甚至曾委託兒子贈送金手鐲給親戚。黃曉明的母親對待前兒媳也始終態度親和，雙方共同營造出和諧的家庭氛圍，將離婚對孩子的影響降至最低。
打破離婚刻板印象，體現愛的延續
黃曉明與 Angelababy 以實際行動證明，「婚姻結束並不代表父母責任的終止」。這場迪士尼之行引發了社會對於離異家庭共育模式的深度討論。許多網友感嘆，小海綿活潑開朗的性格就是最好的證明，留言表示：「孩子眼裡的光，是父母體面處理關係的最好報答。」
兩人在公眾場合始終嚴格保護兒子隱私，堅持不曝光正臉。這份以孩子為核心的體貼與尊重，不僅打破了傳統對離婚夫妻「老死不相往來」的刻板印象，也讓外界看到了成熟大人處理感情與家庭關係的高度，無愧於「離婚天花板」的稱號。
更多鏡報報導
霍諾德91分鐘登101曾說「不想死在好友面前」 摯友華裔奧斯卡大導金國威曝「心碎想法」坦言：掉下去也得繼續拍
陳漢典、Lulu婚宴大贏家出爐！陶晶瑩合照3男神 1次集齊台灣3座發電機「最狂」
蔣萬安祝賀霍諾德遭酸「蹭熱度」! 賈永婕親自現身打臉
林美貞「不再委屈」狠斬20多年情絲 孫興復合女富商！甜蜜同框喊「愛人」放閃
其他人也在看
黃曉明、Angelababy離婚4年低調同框 帶兒同遊迪士尼互動曝光
大陸男星黃曉明與女星Angelababy（楊穎）2015年結婚後，在2017年迎來寶貝兒子，不過，兩人2022年宣布離婚，目前仍共同陪伴孩子成長。日前就有大陸狗仔捕捉兩人帶兒子到遊樂園玩耍，兩人離婚4年的真實互動也隨之曝光，隨即受到網友關注。中時新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
金宇彬掌鏡！申敏兒曬西班牙蜜月「老公視角」閃瞎粉絲
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導韓國人氣演員金宇彬、申敏兒2人愛情長跑10年，終於在去（2025）年底宣布結婚並舉辦婚禮。2人完婚後，被粉絲目擊到在西...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
離婚4年！Angelababy、黃曉明包緊緊同遊迪士尼 「真實互動」曝光
Angelababy（楊穎）與黃曉明的婚姻於2022年畫下句點，兒子「小海綿」則是雙方一起照顧，兩人一舉一動備受關注。近日有網友目擊Angelababy與黃曉明一同現身上海迪士尼，兩人私下真實互動也全被捕獲。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 發表留言
才痛失男友！卜星慧遭傳被逼24小時內搬家 長文首發聲：錯愕又難過
歌手卜星慧曾參加《超級星光大道》、《中國好歌曲》等選秀節目，去年更憑藉自創歌曲〈送給前男友〉在網路上創下345萬次觀看，受到不少關注。近日卻遭《鏡週刊》爆料，她交往多年的製作人男友在上個月因心肌梗塞猝逝，對方姊姊卻在當天就要求她搬離住處，且不得帶走任何物品，引發外界譁然。對此，卜星慧稍早首度發聲回應，坦言對於某些報導內容感到錯愕與難過。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 11則留言
64歲張學友突認「失業」 罕謝妻女：我不會哭的
張學友「60+」巡迴演唱會香港終章前晚（1╱24）在紅館迎接第324場，他感性表示：「最後1場了，好複雜的心情，想哭又不想哭、緊張又不緊張，不知怎形容，但我不會哭的，都幾10歲了。」在創下紀錄興奮之餘，他也為即將「失業」感到心情複雜，但仍不忘公開感謝太太羅美薇及2個女兒的支持。太報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
離婚4年同框！Angelababy、黃曉明遊迪士尼被拍 私下互動曝光
中國大陸女星Angelababy與黃曉明在2022年宣布和平結束7年婚姻，兩人離婚後的各自生活備受關注，而近期有大陸狗仔曝光他們一同帶著9歲兒子同遊迪士尼的畫面，私下互動也曝光了。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
人走茶涼趕出門／金馬影后喜嫁印尼富商 遠嫁才發現竟成小三「驚帶女兒逃離」
歌手卜星慧的男友上個月猝逝後，男友家人身為大地主，卻要她一天內搬出去、並收回工作室，讓她悲傷難受。演藝圈不少資深藝人也曾遇上富豪，下場卻一個比一個悽慘，其中真的有人是被趕出豪門。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前 ・ 發表留言
黃曉明、Angelababy合體了！離婚4年「一起帶兒子去迪士尼」 親子溫馨畫面曝光
1月25日，有網友在上海迪士尼樂園巧遇黃曉明與Angelababy（楊穎）帶著9歲兒子小海綿同遊。兩人雖已離婚4年，但當天互動自然、默契十足，一家三口久違同框引起討論。姊妹淘 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
Lulu「浴巾包頭」送客！搞笑造型流出 賓客全驚呆
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，席開70桌，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，聚集許多明星到場祝福。兩人的婚禮效果滿分、亮點十足，Lulu最後更以「浴巾包頭」模樣送客，畫面曝光後令網友全笑翻。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 11則留言
娶陸配不到一年人跑了！癡情尪「苦勸不回」遭惡意遺棄21年…結局超淒涼
屏東男子阿國（化名）23年前娶中國籍女子阿花（化名），夫妻在台灣共同生活，但新婚不到一年，妻子就離家出走，丈夫多次請她回家都拒絕，雙方因此分離21年；男方無奈認為遭惡意遺棄，訴請離婚，法官認為，婚姻有名無實難以維持，訴請離婚獲准。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 23則留言
北市都委會通過北士科基地修正案 (圖)
輝達（NVIDIA）進駐北士科又跨一步。台北市都市計畫委員會26日審議T17、T18基地修正案，此案經都委會討論後修正通過，並同意可廢除T17、T18中間15公尺寬道路（圖），合併成完整基地等內容。中央社 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
三星最親民5G手機Galaxy A07 5G登台：不到6000元就有6000mAh大電量與6年更新保證
針對預算有限，或是尋求長輩機與備用機的使用需求，三星今日 (1/26) 宣布在台推出旗下最平價的5G手機Galaxy A07 5G。這款新機不僅延續Galaxy A系列的高性價比定位，更端出6000mAh超大電量、IP54防塵防水設計，以及長達6年軟體更新保證、建議售價僅新台幣5990元，預計在今年2月初正式開賣。Mashdigi ・ 6 小時前 ・ 發表留言
終於更新！蘋果突襲發表新款AirTag：搜尋範圍更大、音量提高50%，還能用Apple Watch直接找
距離初代產品發表近五年後，蘋果終於在今日 (1/26) 帶來新款AirTag，在外觀維持不變、沿用相同名稱的情況下，針對核心的搜尋範圍與揚聲器音量進行了大幅升級，並且首度支援直接透過Apple Watch進行精確尋找。重點是，加量不加價，單顆建議售價維持在29美元，台灣建議售價維持在新台幣990元。Mashdigi ・ 5 小時前 ・ 發表留言
Apple 新版 AirTag 突襲亮相｜售價同樣990元、連線範圍更廣
自 2021 年 AirTag 推出以來，終於在稍早更新新版 AirTag，採用第二代 UWB 超寬頻晶片，支援精確尋找、適用距離最遠比前一代長 50%，即日起上市，售價與前一代相同，單件售價 990 元，四件組售價 3,390 元。壹哥的科技生活 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
Gmail用戶快檢查！全球1.49億組帳密外洩 資安專家教「3招」自保
Gmail用戶小心！資安專家福勒（Jeremiah Fowler）透露，在一次大規模資料外洩的事件中有超過1.49億筆用戶的憑證遭竊，數量最多的前5名分別是Gmail的4800萬筆、臉書1700萬筆、Instagram約650萬筆、Yahoo Mail約400萬筆；Netflix約340萬筆。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6則留言
蛋價每台斤漲3元連3週上揚 天冷及年節需求
（中央社記者汪淑芬台北26日電）台北市蛋商業同業公會理事長林天來今天說，這週蛋價每台斤漲新台幣3元。這是1月中旬以來，連3週上漲，主要是天冷雞蛋產量下降，且年節將至需求量提升。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
王偉忠出席LU典婚宴！爆Lulu放話「生5個」：老天爺親吻過的婚姻
王偉忠出席LU典婚宴！爆Lulu放話「生5個」：老天爺親吻過的婚姻EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發表留言
馬德里旅展遇高鐵事故氣氛低迷 台灣館人氣仍旺
（中央社記者胡家綺馬德里26日專電）全球第3大的西班牙「馬德里國際旅展」昨天落幕，近期受高鐵出軌相撞事故影響，地主國低調參展，但台灣館人氣不減，以美食、文化及語言互動體驗，展現蓬勃的觀光活力。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
泡麵愛吃半熟蛋，小心禿頭風險！營養師授4招「升級吃法」健康又美味
宵夜來碗泡麵方便快速又能果腹，但泡麵吃多真的會傷身嗎？不少人以為泡麵加了防腐劑才能放這麼久，吃多了可能導致禿頭、掉髮。到底泡麵該怎麼吃才對？《優活健康網》特選此篇，營養師高敏敏幫大家破解迷思，指出泡麵製程才是長時間存放的關鍵，並教民眾4招健康升級的泡麵吃法。優活健康網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
北市萬華尋仇砍幫派幹部腳筋 2男重傷害未遂起訴
（中央社記者林長順台北26日電）幫派幹部賴姓男子去年12月間在台北西門町某停車場遭人砍腳筋，涉案徐姓、王姓犯嫌立刻打電話自首；北檢查出，徐男為乾爹報仇找王男犯案，今天依重傷害未遂罪嫌起訴2人。中央社 ・ 19 小時前 ・ 發表留言