離婚天花板！黃曉明、Angelababy結束4年婚同遊被直擊 上海迪士尼為9歲小海綿慶生「1行為全網讚爆」

黃曉明、Angelababy帶兒子去上海迪士尼遊玩。翻攝花晨月興微博

藝人黃曉明與 Angelababy（楊穎）自 2022 年官宣離婚以來，雙方的一舉一動始終是媒體焦點。昨（25日），兩人被民眾目擊現身上海迪士尼，共同為即將滿 9 歲的兒子「小海綿」提前慶生。兩人即便已結束 4 年婚姻，卻仍能以「育兒合夥人」的身份默契同行，讓網友紛紛盛讚這對昔日夫妻簡直是「離婚天花板」。

黃曉明、Angelababy帶兒子去迪士尼被目擊。翻攝花晨月興微博

默契分工陪伴，小海綿身高直逼媽媽肩膀

在曝光的畫面中，黃曉明與 Angelababy 均選擇低調的全黑裝扮現身園區。遊玩過程中，兩人展現出高度默契的分工：黃曉明身穿黑色羽絨服在前引路，並負責攜帶大包小包的戰利品與隨身物品；Angelababy 則全程牽著小海綿的手，專注於陪伴孩子。

年滿 9 歲的小海綿當天頭戴老虎帽，顯得活潑開朗，不時與媽媽低頭熱聊。外界也注意到，小海綿成長迅速，身高已明顯超過 Angelababy 的肩膀（推測約 1.4 米）。行程結束離場時，Angelababy 自然地將隨身購物袋遞給黃曉明，並細心提醒兒子向爸爸道別。兩人雖然交流不多，但互動流暢自然，顯見早已習慣這樣的相處模式。

建立育兒合夥人機制，確保愛不缺席

事實上，這並非兩人離婚後首度為了孩子同框。自結束 4 年婚姻以來，雙方一直維持良好的互動，並建立一套成熟的共育機制，包含輪流帶娃、共享育兒日記及統一教育賬戶，確保小海綿在成長過程中能同時獲得父母完整的愛。

此外，雙方家族的關係處理也相當得體。據悉，Angelababy 離婚後仍會帶小海綿回青島探望黃家長輩，甚至曾委託兒子贈送金手鐲給親戚。黃曉明的母親對待前兒媳也始終態度親和，雙方共同營造出和諧的家庭氛圍，將離婚對孩子的影響降至最低。

打破離婚刻板印象，體現愛的延續

黃曉明與 Angelababy 以實際行動證明，「婚姻結束並不代表父母責任的終止」。這場迪士尼之行引發了社會對於離異家庭共育模式的深度討論。許多網友感嘆，小海綿活潑開朗的性格就是最好的證明，留言表示：「孩子眼裡的光，是父母體面處理關係的最好報答。」

兩人在公眾場合始終嚴格保護兒子隱私，堅持不曝光正臉。這份以孩子為核心的體貼與尊重，不僅打破了傳統對離婚夫妻「老死不相往來」的刻板印象，也讓外界看到了成熟大人處理感情與家庭關係的高度，無愧於「離婚天花板」的稱號。



