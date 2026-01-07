離婚夫霸占前妻車5年挨告 法院判賠115萬可買一輛百萬豪車

離婚夫霸占前妻車5年挨告。示意圖，與本新聞無關。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對經營連鎖茶飲的夫妻2017年協議離婚，先生把登記在太太名下的汽車開走，連牌照稅、燃料稅都擺爛，交給前妻繳納，最糟糕的是先生經常違規駕駛，太太已繳6720元的違規罰金，她擔心新修訂的交通法規記點制度會影響其駕駛權益，因此提起「返還汽車」告訴，她主張先生無權佔有其車子，因此從離婚之日到訴訟提出，都屬「不當得利」，她以該車每月租金行情2萬8000元計算，5年共計要還她245萬2671元。法官判賠115萬5871元，這金額足以買一部國產百萬豪車。

廣告 廣告

這對夫妻原本在台中市、溪湖鎮擁有兩間連鎖茶飲，但2017年協議離婚後，茶飲店也結束營業，為解決棘手的財產權，雙方協議茶飲店的財產與孩子監護權一起談判，太太取得孩子監護權，扛下所有扶養照顧費用，但2間茶飲店清算後剩餘價值120萬元和2部外送機車都太太取得。

至於先生所開的車子，一直登記在太太名下，當初買車時係由婆家支付，離婚時雙方僅口頭約定，「太太這部汽車換店裡作外送的2部機車」，先生一直認為「車子為他所有」因此直接開走汽車，佔為己用，太太也沒有阻擋，但離婚後，太太頻頻收到先生的違規罰單，總罰緩為6720元。太太強調，先生的違規行為已影響其權益，包括多次罰單代墊，還要擔心交通法規記點制度會影響其駕駛權益。

太太認為，先生無權占有其財產，應比照市場租車行情還她「不當得利」，認共應還她245萬2671元。

先生說，離婚協議中包含兩造汽機車的互相贈與，且2019年太太用LINE頻頻催促他趕快過戶，當時他回「這台車原本就是我的」，當時太太並沒有說什麼，可見就是默許這個事實。

法院審酌被告提出的LINE對話，認定其證明力不足，太太並無明確做贈與表示，且LINE內容脈絡不明、斷章取義，有違舉證誠信原則。先生未能證明離婚協議包含贈與，所以被告占有屬無權使用。關於不當得利，法院認原告請求合理，但每月2萬8000元的租金費未免太高，逾5年的租金行情應打7折，若再加上太太所付的罰鍰和稅金，先生應還給太太115萬5871元。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台中警友站副站長涉虐殺 同夥指證：老虎鉗拔牙、死者狂哀號

1億大樂透頭獎你中？1/6 今彩539也開獎啦

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

