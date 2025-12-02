離婚嫩尪5年！一度睡車上吃泡麵 41歲女星驚人現況曝光

娛樂中心／游舒婷報導

韓國演員具惠善5年前和前夫安宰賢離婚，相關風波一度震驚演藝圈，婚變後具惠善選擇重回校園精進自己，韓媒曝光她的驚人現況，她以企業家與發明家的身份活躍，相關設計更是獲得獎項的肯定。

具惠善靠創新設計獲獎。（圖／取自IG）

回顧當年，具惠善與安宰賢因合作電視劇結緣，2016年登記結婚，原本被視為甜蜜螢幕情侶的他們，卻在三年後爆出離婚風波。安宰賢表示婚後精神壓力沉重，兩人無法修補關係，選擇結束婚姻；而具惠善則強調自己曾努力挽回，但對方冷漠讓她感到背叛，當時倆人公開發文互相指控，最終離婚程序於2020年完成。

婚變新聞讓具惠善一度消失在螢光幕前，僅透過少數節目分享自己的生活，離婚後具惠善選擇重回校園，卻自爆因為在首爾沒有住宿，為了節省通勤時間，大部分的時間都睡在車上、圖書館，餓了就吃泡麵充飢，近況一度受到網友熱烈討論。

近日，韓媒以「驚人近況」為題報導了具惠善的現況，報導指出，具惠善推出專利髮捲品牌「Curo」，這款髮捲採用可摺疊設計，攜帶方便，收納時呈長方形，摒棄傳統髮捲的塑膠結構，減少80％塑膠使用，兼具環保理念與實用性，創新設計還受到KAIST「QAIST優秀成果獎」創意人才特別表彰，具惠善也開心發文分享喜訊、粉絲們也紛紛恭喜她找到人生的新道路。

