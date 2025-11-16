離婚官司市場 律界兵家之地

法務部已完成《民法》親屬編部分條文修正草案，將放寬離婚條件，未來只要夫妻在5年內分居3年即可請求離婚。（本報資料照片）

近日韓劇《第一夫人》以描述準總統打算和妻子離婚為劇情，引發熱議。現實社會，上從達官顯要、下到庶民百姓若要打離婚官司，律師如何選？費用怎麼算？難免斤斤計較。尤其流浪律師滿街跑，離婚官司市場已成為兵家必爭之地。

「網路上還有什麼全餐。」有20多年律師經驗的廖芳萱說，現在律師很競爭，價錢會先開很低，然後再幫當事人增加其他訴訟加價。而她的客源多是經由其他人轉介，有些當事人會抱怨之前找的律師都不管，什麼事都要自己申請；也有人是找了律師後，自己什麼都不管，以為律師可以處理一切。

林瑞珠律師表示，這類官司沒有固定價碼，案子通常會滾雪球愈滾愈大，所以業界通常分開計價，如調解期間幾次庭一個價，訴訟中又再另估價，且開多少次庭，取決於法官，很難估算。

她說，隨著社群媒體發達，網路上確實有很多律師開諮詢專線，也會增加客源，但律師法規定不能招攬訴訟打廣告，會有違法疑慮，所以這類主要是提供諮詢。

前檢察官葉志飛也認為，雖可增加案源，在廣告或粉專上說明訴訟經驗或勝敗成果，卻可能會增加律師自己真實訴訟以外之工作負擔；也可能不慎讓自己當事人個資或訊息曝光。

他表示，離婚訴訟採「單一審級、單一案件」報價並委任，每個審級約在8至10萬元之間，如有子女親權及探視權爭議，加計2至4萬元；其他再有損害賠償或贍養費之金錢請求，可能再加2至4萬元，若又有剩餘財產分配之請求等複雜問題就再加錢，建議離婚直球對決，否則最終可能回到原點。

廖芳萱認為，就算找了律師，當事人也必須花心思解決問題，通常當事人愈積極，官司很快結束，畢竟婚姻很難用法律去看，還是要自己去面對處理。