離婚小煜3個月！言言吐孤單心聲「想起某個人」：誤以為放下卻是忍住

小煜和小7歲老婆言言先前宣布離婚。翻攝IG@yangchiyu

40歲藝人小煜（楊奇煜）先前宣布離婚，和小7歲的護理師老婆言言的感情在9月畫下句點，儘管隨後遭爆出婚姻結束的主因，和小煜愛玩的個性有關，但兩人始終未正面回應，今（18日）言言也疑似有感而發，分享歌曲〈Drunk Text〉，並以歌詞表達心境，「有些人，你以為放下了，其實只是學會忍住。」似乎難以放下和小煜的多年感情。

〈Drunk Text〉抒發心情 言言有感「想起某個人」

言言曬出一系列辣照，她身穿黑色細肩小可愛搭配同色系紗裙，並配上粗跟高跟鞋，與以往甜美形象不同，多了幾分自信火辣的氣息，她在文中分享：「〈Drunk Text〉這首歌其實很安靜、也很刺心。人在脆弱時，最真實的情感會浮現。」她透露有時候以為已經放下了某些人，但其實只是壓抑，「我們是不是在最孤單的時候，才想起某個人？」

廣告 廣告

言言曬出辣照。翻攝IG@panaiyen

言言分析歌曲心境 是孤單發出的求救訊號

言言感慨：「成長，是學會不再按下傳送鍵，這首歌的後勁在於——你會開始問自己：『我是真的想念這個人？還是只是不習慣失去？』」她強調這首歌的心境在描述，發出孤單的求救訊號，如今再回頭聽還是覺得很好聽，「分享給大家～」貼文一出，引來不少網友共鳴。

小煜宣布和平離婚 以家人形式陪伴而行

小煜在8日無預警宣布與言言和平離婚，透露兩人經過多次溝通，已於9月正式辦理，他強調過程沒有撕裂與怨懟，雙方帶著感謝與祝福放彼此前行，「雖然身分改變，但我們仍會以家人的方式陪伴孩子。」並呼籲外界給予空間，他感性表示，長時間相處讓兩人學會放下執著，以更柔軟的方式面對人生，有些故事不是結束，而是換一種形式陪伴前行。



回到原文

更多鏡報報導

阿翔中大樂透頭獎？彩券行老闆喊「得主現身」 合照曝光驚呆全場

73歲李亞萍認罹失智症！誤以為「兒子罵自己沒用」 余祥銓無奈回應了

康康直播前爆意外！洗澡重摔「躺地好幾分鐘」無人發現 最新傷勢曝光