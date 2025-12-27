離婚小煜4個月...「超辣前妻深夜曝心聲」：想更健康生活

小煜（楊奇煜）和前妻言言陪孩子過聖誕。（圖／翻攝自言言 IG）





《模范棒棒堂》出身的小煜（楊奇煜）日前宣布與結婚5年的護理師老婆言言離婚，在9月雙方就已經和平完成手續，彼此都表達還會是家人。今（27日）凌晨言言在社群曬出影片病發文，透露真心話「那份愛，會用不同的方式存在。」

言言今日凌晨在IG發文，曬出了一家四口在一起慶祝聖誕節的影片，配文一開頭就寫下了「雖然離婚了，但我們對孩子的愛不變」，表達即便分開，他們依舊是孩子的父母，這一點從來都不會有所改變。

對於和小煜離婚，言言坦認或許孩子們會感覺困惑、不安或是少了一份愛，但她希望孩子們知道，即便爸爸媽媽分開，愛一分都不會改變，「那份愛，會用不同的方式存在，卻同樣深、同樣真。」

接著也提及和小煜離婚，也是希望彼此可以用更健康的方式生活，用更穩定的心來守護孩子們的成長，最後感謝了家庭成員們和好友，都給予了充分的理解包容，「因為你們的支持，這依然是一個充滿愛的家庭。」



