離婚張兆志2年！許允樂認愛1年「情定32歲李玉璽」 光速閃婚照片超甜

記者趙浩雲／台北報導

李玉璽與許允樂結婚。（圖／翻攝自臉書）

藝人李玉璽年初認愛許允樂，今（17）日今無預警宣布與女友許允樂結婚，消息曝光讓人又驚又喜。而許允樂2023年才與張兆志離婚，兩年後終於找到歸宿。

李玉璽在IG發文，宣布進入人生新階段，寫下：「她是許允樂，今天我們結婚了，會的，我們會一起變老。」消息一出，立刻引發演藝圈與粉絲熱烈祝福。

李玉璽宣布與許允樂結婚。（圖／翻攝自臉書）

李玉璽在貼文中坦言自己並不擅長那些「其實很重要的事情」，像是儀式感、生活細節與情緒照顧，但他形容，許允樂從不強求他改變，而是用最溫柔的方式陪伴在身旁，「她沒有拉我，也沒有放手，只是把世界慢下來，然後跟我一起。」字句間滿是對另一半的珍惜與依賴。

值得一提的是，許允樂在2023年與張兆志結束婚姻，離婚至今約兩年時間，這段感情走得低調而平靜，如今選擇再婚，也被外界視為重新迎向幸福的新開始。兩人對感情一向保有私人空間，直到今日才正式對外分享喜訊，圈內好友與粉絲紛紛留言祝福，祝賀這對新人攜手邁向人生下一段旅程。

