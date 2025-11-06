離婚後偷用前夫胚胎懷孕 43歲韓女星李施昤誕下二胎女寶

【緯來新聞網】43歲南韓演員李施昤因出演《惡作劇之吻》、《花樣男子》及Netflix原創影集《Sweet Home》而廣受歡迎。現年43歲的她於昨日在社群平台上宣布迎來第二胎女兒，李施昤因爭議性懷孕過程而備受關注。

李施昤順利產下女兒。（圖／翻攝自Instagram @leesiyoung38））

根據韓國媒體指出，李施昤與年長9歲的餐飲業企業家趙承賢在2017年步入婚姻，育有一子，直到今年3月兩人離婚。7月李施昤突發消息表示已懷有身孕，並透露這是利用婚姻期間儲存的冷凍胚胎所完成的胚胎植入，當時距離胚胎保存期限到期已不遠。她坦承整個決定過程未取得前夫的認可。



李施昤在聲明中直言：「雖然他反對這樣做，但這是我自己要承擔的選擇。」她回憶第一次懷孕時自己尚未準備好，如今想再次把握生命的機會，不想留下遺憾。她強調，此舉是身為母親對生命的尊重與信仰。



她所屬的經紀公司Ace Factory透露，李施昤已順利誕下一名健康女嬰，母女均安，目前將專注於休養，未來是否復出尚未決定。前夫趙承賢也在得知此事後，表態將一同擔起育兒責任。李施昤則在Instagram寫下：「我相信這是上天送給媽媽的禮物，我會讓妳一輩子感到幸福。」同時曬出自己懷抱新生女兒的照片，畫面溫馨感人。



據了解，她選擇入住首爾江南驛三洞的「D產後護理院」，該地以超高費用及高隱私性聞名，兩週起跳收費為1,200萬韓元，最高更可達5,000萬韓元（折合約新台幣110萬元）。該機構過去曾接待玄彬與孫藝真、BIGBANG太陽與閔孝琳、李秉憲與李珉廷等知名藝人夫婦，因此被外界稱為「明星指定坐月子中心」。

