離婚後各走各路！「楊過」陳曉暴瘦脫相、眼中沒光 陳妍希回春迎戰新劇

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導

陳曉與陳妍希今年2月正式結束8年婚姻後，各自投入新作品，沒想到最新劇集竟意外「同時期上線」，再度引發網友熱議。大陸男星陳曉今（25）日為新劇《大生意人》站台時，被粉絲捕捉到暴瘦近況，不只臉型明顯尖削、雙頰凹陷，整個人五官更銳利，被形容「瘦到快認不出來」，還有人直呼「眼底都沒有光」，討論度瞬間飆上微博熱搜。

大陸男星陳曉今（25）日為新劇《大生意人》站台時，被粉絲捕捉到暴瘦近況，不只臉型明顯尖削、雙頰凹陷，整個人五官更銳利，瘦到快認不出來。（合成圖／翻攝自FB@陳曉）

在現場所曝光的照片中，陳曉身穿全黑造型、頂著偏長髮型，本就立體的五官因為暴瘦更加突出，與過往形象相比差異頗大。網友紛紛驚呼：「怎麼瘦成這樣」、「整個人好憔悴」、「還是沒有光欸」、「離婚後不是應該光回來嗎？」甚至有人替陳妍希喊冤：「當初怪人家婚姻拖垮他，現在離婚了還這樣？」

陳曉主演的《大生意人》已於今日上線，他在劇中飾演一名被誣陷、遭流放的晚清讀書人，角色從絕境中搏出商業帝國，是他近年少見接演的年代劇，備受粉絲期待。

巧合的是，陳妍希主演的新劇《狙擊蝴蝶》也確定將於12月4日開播。兩人離婚後首度作品檔期「前後接力」，讓不少網友笑稱：「這波算是隔空對打了吧！」也讓兩人各自的戲劇表現再度成為焦點。

