離婚後爆秘戀「瘋男」晨灰、傳深夜進他家 蕾菈：真的只是好朋友

網紅蕾菈遭爆秘戀「瘋男」晨灰，她澄清「真的只是好朋友」。翻攝IG



百萬YouTuber蕾菈去年9月宣布和DJ老公湯宇離婚，3年婚姻畫下句點，蕾菈今（21日）被爆出疑似有新戀情，與YouTuber團體「瘋男」成員晨灰互動頻繁，日前被拍到兩人從大安區一棟華廈離開，還傳出離婚前女方就被目擊深夜到對方家中。對此，蕾菈澄清與晨灰真的只是非常好的朋友，「目前沒有任何戀愛的想法」。

事實上，蕾菈2020年在反骨時期就與晨灰頗有交情，也曾社群上感謝晨灰這個「肌肉棒子」帶她進入健身的領域，而離婚後多次與晨灰合作，還曾一起到新加坡、上海等地進行拍攝，也曾經邀請對方以「假男友」身分出席派對。

由於蕾菈、晨灰兩人在影片中經常有親暱舉動，包括牽手、洗頭吹頭、擦拭身體雙腿，都讓人感到兩人關係非比尋常，甚至還有眼尖網友發現兩人都有配戴唇環，被猜測是「情侶唇環」，當時蕾菈無奈表示兩人只是朋友，「我也已經解釋過了，懶得再解釋。」

對於今日又再被《CTWANT》爆料與晨灰「秘戀」，蕾菈也再度澄清：「他是非常好的朋友～目前沒有任何戀愛的想法，偶爾會去他家打打麻將、聊天玩桌遊，他家也很常會有非常多的朋友同時都在現場，也不太有單獨的情況發生。」

