離婚後的「友善父母」只是神話？吳孟玲律師：孩子不是爸媽的情緒垃圾桶

本週《賴芳玉聊法》聚焦家事現場最核心、卻最常被忽視的問題——離婚之後，孩子是否能真正被保護？節目由賴芳玉律師主持，邀請華得聯合法律事務所主持律師吳孟玲，以30年家事經驗揭開「友善父母」的迷思、監護權的現實，以及全職照顧者的無聲困境。

吳孟玲分享，一對國高中兄妹在事務所門口的第一句話，讓她至今忘不了：「監護權可不可以兩個家長都不要？」孩子長期被迫承受父母的情緒、八卦與質問，成了夾心餅乾。她指出：「法院最看重的不是父母誰比較可憐，而是哪一邊不會把孩子當成情緒垃圾桶。」

在談到監護權時，吳孟玲直言大眾最大的誤會：

監護權並不是「愛的證明」，更不是「搶贏就比較重要」。

這是一份要陪孩子一起扛的責任——孩子打球撞傷同學、騎車造成事故，監護人都必須負責。

節目也特別點出全職主婦／主夫的困境。婚姻中的不被尊重，往往讓全職者逐漸枯萎，甚至把孩子當成人生的KPI。吳孟玲提醒：「家庭主婦沒有問題，但失去自我會有問題。在這個時代，婚姻已經不是鐵飯碗，而是容易生鏽的玻璃碗。」

節目後半段，兩位律師以自身身為父母的經驗談「契約式教養」：尊重孩子的隱私權、建立明確遊戲規則、夫妻不互相拆台。無論是否離婚，這些原則都是家庭穩定的重要基礎。

完整節目將於 2025 年 12 月 3 日（三）18:00–19:00 於 YouTube、Podcast 平台同步播出。

節目提醒所有在婚姻與親子間辛苦奔跑的父母——監護權不是愛的成績單；不甘心不是愛；真正的愛，是把孩子放在最安全的那個位置。

