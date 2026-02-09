離婚忘記帶走生肖套幣 前夫找鎖匠進屋侵入住宅判拘20日

基隆地院近日審結，認定許男觸犯侵入住宅罪，判拘20日，得易科罰金。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名許姓男子原與胡姓女子為夫妻關係，前年12月中旬，兩人協議離婚後，許男搬離同居住所。隔年1月26日，許男發現自己存放的十二生肖套幣遺留在屋內，想要返回拿取卻遭前妻拒絕。許男竟直接找鎖匠開門進屋。胡女隨即報警處理，將許男移送法辦。基隆地院近日審結，認定許男觸犯侵入住宅罪，判拘20日，得易科罰金。

檢警調查，許男為了拿取遺漏在屋內的十二生肖套幣，案發當天上午聯繫胡姓前妻，但遭到對方拒絕。後來便找鎖匠到前妻住處，開鎖進入屋內，並取回該套幣。

許男向檢警坦承，自己確實為了拿遺留在屋內的套幣，才會僱用鎖匠開鎖，但先前有先跟前妻說明，不過遭拒。檢察官偵訊後，依涉犯侵入住宅罪將許男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，許男未經胡女同意，無故侵入其住宅，應受譴責，考量其動機、手段、目的、犯罪所生危害等情形，依觸犯侵入住宅罪，判處拘役20日，得易科罰金2萬元。

