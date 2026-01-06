離婚最美護理師 小煜單親爸生活曝光！親子「愛的手勢」成每日儀式

記者宋亭誼／台北報導

唐從聖飾演死神，擁有帶人穿越時空的能力。（圖／果陀劇場提供）

果陀劇場舞動奇蹟音樂劇《生命中最美好的5分鐘》睽違五年感動回歸。作品以「烏龍死神」讓主角重返人間短短5分鐘的設定，帶領觀眾重新省思日常生活中被忽略的情感與陪伴。為迎接這次回歸，劇組去年11月重啟宣傳曲錄製，並將於本月底演出前搶先釋出。今年新加入演出的方宥心在錄製過程中，被音樂總監陳國華一語點破她原本對角色「戀愛腦」的刻板印象，使她重新理解角色內心，也讓歌曲詮釋更為細膩動人。

方宥心（右）與陳國華（左）錄製宣傳曲。（圖／果陀劇場提供）

主演楊奇煜（小煜）去年9月與護理師老婆言言結束5年婚姻，身為單親爸爸的他，如今以家庭與工作為生活重心，每天送家人出門上學前，親子都會一起打造專屬的「愛的手勢」，「就像一支球隊一樣集氣加油，給他們滿滿的動力，好好去上學。」而他也盡量將工作安排在家人上課的時段，只要一有空就回家陪伴兩個家人，甚至帶著他們一起體驗爸爸的工作日常。

小煜自2021年起與果陀劇場合作，陸續演出《我在詐騙公司上班》、《三個傻瓜》，以及月底即將登場的《生命中最美好的5分鐘》，場場熱賣、口碑不斷。他也分享，這些年來自己的心境與作品產生了更深層的連結：「每一部戲都會隨著年紀、時勢而有不同感受，雖然台詞和歌詞變化不大，但對親情與愛情的過程，卻能體會得更深。」

楊奇煜將工作全安排在家人上課時間。（圖／果陀劇場提供）

《生命中最美好的5分鐘》目前已排練兩個月的進度，小煜表示：「這齣戲真的讓人印象太深刻了，只要前奏一下，我就知道後面要接什麼，就算一度有點忘詞，透過排練，所有記憶也慢慢回來了。」對於此次加入的新卡司方宥心與鎮萬鈞，他也不吝給予高度肯定，指出兩位演員都曾以音樂劇作品入圍臺北戲劇獎，再加上經驗老到的「從哥」唐從聖坐鎮，彼此之間專業而流暢的拋接，讓整體演出火花十足，也讓他直言：「這齣戲真的非常值得期待。」

