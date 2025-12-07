離婚李進良5年同台！小禎認「沒埋怨是假的」 揭「和平分開」關鍵

李進良（右）上Podcast節目《禎甄要chat內》。翻攝禎甄要chat內YT頻道

小禎與前夫李進良2020年結束13年婚姻，但離婚後始終維持良好互動，被外界稱為「模範離婚夫妻」，近日兩人合體錄製Podcast《禎甄要chat內》，首次大方分享離婚心路歷程。李進良表示能和平離婚，全是因為兩人「一直在有愛的狀態下」，也稱讚小禎離婚時有度量、不計較，沒有提出過多要求，「她很有智慧，也知道我所有的一切都會留給女兒Emma。」

讚李進良是好夥伴 小禎視對方為家人

談起過去，小禎坦言兩人會走到離婚，不是單方面的問題，事件發生時要說沒有埋怨是騙人的，「我們有段時間確實水火不容。」真正讓她放下的契機，是李進良的一次誠心道歉，小禎說：「他不是合格的另一半，但他是很好的朋友、夥伴。」在調適心情過後，如今她把對方視為家人，也希望彼此都能以健康狀態陪伴女兒成長。

李進良回憶當年。翻攝禎甄要chat內YT頻道

李進良認不適合婚姻制度 虧小禎新歡還是32歲

節目中，李進良回憶兩人從小禎19歲開始交往，戀愛7年後結婚，最終仍無法走到白頭，談及自己的感情觀，他語出驚人表示：「一定會有另外的感情，但不一定要再受一次法律婚姻的約束，其實不是我不適合妳，我是不適合整個婚姻制度。」更自嘲離婚後「風花雪月不少」，但從來沒有其他小孩，甚至虧小禎：「20年前你喜歡32歲的我，到現在還是喜歡32歲的。」

感謝前夫放慢腳步陪伴孩子 小禎只希望 Emma 開心

小禎強調兩人沒有金錢往來，一切以女兒幸福為優先，「如果我們鬧得很僵或他過得不好，Emma也會不開心。」她感動透露，李進良過去忙著創業，較少陪伴孩子，但近年願意放慢腳步，花更多時間與女兒相處，讓她非常感謝。



