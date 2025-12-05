離婚李進良5年同框！小禎認曾水火不容 揭關係修復關鍵

小禎與前夫李進良離婚5年。（圖／翻攝自YouTube @禎甄要chat內）





女星小禎（胡盈禎）2020年宣布結束與李進良的13年婚姻，離婚5年始終維持友好關係，李進良近日登上小禎和佩甄主持的Podcast節目《禎甄要chat內》，談及「如何成為模範離婚夫妻」的話題，小禎坦言，鬧到要離婚絕非單方面的問題，「健康的分開，對我們、對小孩都很好」。

李進良在節目中憶起兩人相戀的過往，小禎在還沒20歲時就與他交往，2人愛情長跑7年後步入婚姻，卻沒能成功白頭偕老，談及當年離婚的場景，李進良提到，「因為我們一直在有愛的狀況下，所以可以把離婚的事情處理很好」，小禎也透露，兩人離婚後始終能維持友好關係的關鍵是，李進良曾很誠心的向她道歉。

李進良談及認識小禎20年來的轉變。（圖／翻攝自YouTube @禎甄要chat內）

李進良形容小禎是個有肚量的人，對於離婚條件沒有太大的要求，認為她在處理這件事情很有智慧，清楚他會將所有的一切留給女兒Emma，才沒有造成兩敗俱傷的局面。李進良更自嘲「離婚後風花雪月不少」，但從來沒有其他小孩，更不忘虧小禎，「20年前你喜歡32歲的我， 到現在還是喜歡32歲的」。

小禎則認為李進良是一個好戰友，兩人革命情感很深，「他不是一個合格的另外一半，但他絕對是一個很好的朋友及夥伴」，佩甄問及兩人離婚後如何維持友好關係，小禎坦言，「事件剛發生時說沒有埋怨是假的，我們有一段時間也有點水火不容」，在調適完心情後，她形容李進良就像家人一樣。

小禎強調，「我們沒有任何金錢往來，他好孩子就好啊，如果我們鬧得很僵或他過得不好，Emma也會不開心」，他透露李進良過去忙著創業沒有時間陪伴小孩，後來才放下腳步，花很多時間陪伴女兒，讓小禎也十分感動。



